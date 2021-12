De la mascarilla para labios a una crema hidratante: los cosméticos que necesitas para una piel perfecta antes del 2022

La piel es nuestra gran aliada, y, por lo tanto, tenemos que aplicar todos los cuidados posibles. La mezcla perfecta está situada en lograr tez unificada, efecto jugoso y brillo en las facciones. Si consigues, todo lo anterior en la piel, quiere decir que has logrado una buena rutina de belleza, y en consecuencia, tienes que mirar muy bien tu neceser para saber si tienes los mejores cosméticos o si ya es hora de renovar. Como queremos tener la mejor piel, antes de estar tomando las uvas con nuestra familia y amigos, es buen momento de ir mirando los mejores productos y ver cuándo son las rebajas. ¡Tienes que estar preparada!

Al igual que estás pensando en el hueco que harás en el armario, cuando comiencen las rebajas, también tienes que ir haciendo espacio en el cajón del baño. Las rebajas llegarán en el mundo de la cosmética, en otras palabras, conseguirás: la mejor crema hidratante o una mascarilla de plátano por muy poco dinero.

Los productos cosméticos, al igual que los alimentos, tienen una fecha de caducidad. Esto quiere decir, que una crema hidratante no dura 5 años, sobre todo porque ya no tendrá ni vitaminas, ni proteínas. Si este detalle no lo sabías, no te preocupes, como ahora estarás de vacaciones, nunca es tarde para ir mirando, si esas mascarillas que tenías guardadas son del siglo pasado.

Sephora, Primor o Douglas son nuestras tiendas favoritas. Siempre encontramos cualquier cosmético, tanto de belleza como maquillaje, que necesitamos en ese mismo momento. Para la misión de tener una piel perfecta, recurrimos a estas marcas, pero en esta ocasión hay novedades. Siempre es bueno salir de la zona de confort.

Coge papel y boli, o mejor dicho, con el móvil empieza a buscar los siguientes cosméticos que son fundamentales para tener la mejor piel.

MASCARILLA ACTIVA UFO (10,99 €)

Mascarilla con ginseng y aceite de oliva. FOTO: FOREO

Una mascarilla que logra transformar un tratamiento de 20 minutos en 90 segundos, no es ninguna mentira. FOREO tiene esta mascarilla, perfecta para nutrir y revitalizar.

Crema hidratante sin aceites. FOTO: CIinique

Si tienes una piel enrojecida y no has encontrado una buena crema, tenemos la solución. Clinique ha diseñado una crema hidratante, especial para pieles enrojecidas con un efecto calmante al momento.

MASCARILLA DE LABIOS (1,00 €)

Mascarilla de labios con colágeno. FOTO: YOU ARE THE PRINCESS

¿Y los labios? Es una parte fundamental del cuidado facial y para tener una buena hidratación, necesita esta icónica mascarilla de You are the princess.

Kit de tratamiento para una hidratación real. FOTO: DR.JART+

¿Todavía no tienes un regalo para esa persona experta en hidratación y en cosméticos? Aquí tienes este estuche de Dr. Jart +, con todos sus mejores cosméticos para un resultado increíble. Contiene hierba de tigre y Centella Asiática.

Crema hidratante antiedad. FOTO: Olay

El listado de los mejores productos para una piel perfecta, tiene que acabar con un clásico. La crema antiedad de Olay, es ese cosmético que todas las mujeres tienen y eso quiere decir que funciona. Por cierto, proporciona la base perfecta para el maquillaje.