Fresquitos, cómodos y favorecedores: los cortes de pelo que triunfan este verano entre las influencers 50+

Cuando pensamos en un corte de pelo para las mujeres +50, inevitablemente nos viene el suyo a la mente. Carmen Gimeno es una de nuestras influencers preferidas por muchos motivos, no solo porque nos inspira con absolutamente todos los looks que se pone y que todas le queremos copiar, independientemente de nuestra edad, como este pantalón viral de lino de Zara con el que deberíamos hacernos antes de que se agote para crear los looks más rústicos y elegantes del verano. Carmen Gimeno también es pura inspiración con sus labios rojo mate y con su corte de pelo bixie, fresquito, cómodo, favorecedor e ideal para este verano. Ella cuenta, además, con un pequeño flequillo y luce su cabello al natural, sin tintes y orgullosa de sus canas. Se trata de un corte pelo muy favorecerdor y versátil, a medio camino entre el estilo bob y el pixie, ideal para cualquier edad y para cualquier tipo de cabello, tanto rizado como el suyo o el de Grece Ghanem, como liso, como el de la influencer Susi Rejano. Se trata de un corte de pelo,al más puro estilo Lady Di, muy fácil de trabajar y que requiere poco mantenimiento.

Por otra parte, un corte de pelo más largo, para presumir de melena, es el que lleva Pilar de Arce, otra de nuestras influencers 50+ preferidas. Se trata de una melena XL escalada a capas de forma muy sutil, que aporta sensación de movimiento y volumen al intercalarse con el resto del cabello, generando un resultado muy natural. Es un corte de pelo muy similar al que lleva Ana Antolín, que suele lucir su melena completamente lisa. Es un corte de pelo ideal para las mujeres que no quieren renunciar a la melena pero quieren lucir un pelo sano y cuidado. Este tipo de peinado puede llevarse con la raya al medio, para obtener un resultado más clásico, o con la raya de lado, para crear un look más contemporáneo y rompedor. Se trata de un corte de pelo que también le podemos ver a la influencer Patrizia Casarini o a la asesora de imagen Maica Jáuregui.

Carmen Gimeno

Carmen Gimeno @carmen_gimeno

Grece Ghanem

Grece Ghanem @greceghanem

Susi Rejano

Susi Rejano @susirejano

Pilar de Arce

Pilar de arce @pilardearce

Ana Antolín

Ana Antolín @anantolinfifty

Patricia Casarini

Patrizia Casarini @patzhunter

Maica Jáuregui

Maica Jáuregui @conceptosdeestilo

Tengas la edad que tengas, estamos seguras de que no podrás resistirte a conseguir uno de estos cortes de pelo este verano. Independientemente de las características de tu cabello: corto, rizado, frondoso, lacio... esta temporada caerás rendidas ante el estilo de las influencers 50+ porque en este caso podemos decir que la edad aporta experiencia, no solo en la moda, sino también en las tendencias de peinados.