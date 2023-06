Carmen Gimeno es pura inspiración con la tendencia 'Corsagecore' en el look más rústico de Zara

Un día más, Carmen Gimeno nos ha inspirado con uno de sus looks. En esta ocasión, la influencer 50+ ha decidido rescatar de su armario una blazer de lino de otra temporada en color amarillo que combina a la perfección con el pantalón con lino a rayas de Zara, perfecto para crear los estilismos más casuales a cualquier edad. Se trata de un modelo confeccionado con mezcla de lino como un diseño con tiro alto con trabillas, bolsillos laterales y de plastrón en la espalda y cierre frontal, con cremallera, botón interior y gancho metálico. Carmen Gimeno ha completado su lookcon la camisa 100% lino, también de Zara, un diseño con cuello de solapa y manga larga, bolsillo deltantero de plastrón y cierre frontal con botones, que está disponible en cuatro colores y que combina tanto con una falda midi como con estos pantalones con los que olvidarnos de los jeans en verano.

La influencer no ha querido desaprovechar la ocasión de aportar un toque de tendencia a su look. No lo ha hecho ni con las sandalias metalizadas que nos tienen enamoradas, ni con los collares con los que suele completar sus estilismos, fiel ala tendencia de las maxijoyas. En este caso, Carmen Gimeno se ha unido al Corsage Corey ha decorado su chaqueta con un broche de flor en color blanco. El Corsage Core está presente en la mayoría de las prendas (de vestir y de baño) de esta temporada, aunque también suele llevarse al cuello, un estilo que les pega mucho a algunas de nuestras influencers favoritas, como Laura Matamoros yMaría Pombo, que acaba de ser madre por segunda vez junto a Pablo Castellanosy que podemos encontrar en nuestras tiendas favoritas como Zara o Stradivarius.

El look de Carmen Gimeno

Carmen Gimeno tiene el look rústico de Zara más fresquito más original para los planes del verano @carmen_gimeno

Pantalón con lino a rayas, de Zara (29,95€)

Pantalón con lino a rayas Zara

Camisa 100% lino, de Zara (25,95€)

Camisa 100% lino Zara

Y es que, a pesar de ser una de nuestras influencers 50+ favoritas, los looks de Carmen Gimeno son inspiradores para cualquier edad.