10 pañuelos con los que completar tu look al más puro estilo Lady Di

A pesar de ser uno de los grandes desconocidos para la mayoría de nosotras, el pañuelo, ese complemento que la mayoría de las veces se queda en el olvido, es el accesorio más versátil que existe y es perfecto para completar todos tus looks este verano, al más puro estilo de Lady Di. No solo aporta color, originalidad, un toque de frescura y elegancia a nuestro looks, también puede convertirse en el protagonista del mismo si lo usamos como un top o como un pareo. Sin embargo, si nos referimos al pañuelo como complemento, debemos saber que tiene la capacidad de darle la vuelta a un estilismo y hay cientos de formas de llevarlo para conseguirlo. Diana de Gales solía llevarlo de tres formas distintas, en función del tipo de pañuelo y de la ocasión y, ahora, tú puedes imitar su estilo con estos pañuelos de nuestras tiendas favoritas. Por un lado, la forma más fácil de llevar un pañuelo (y la que más nos recuerda a Lady Di) es atado al cuello, completando un look de blazer, como este de Isabel Díaz Ayuso, una blusa o un vestido, como estos tan ideales de Zara, Lefties y Primark. Por otra parte, el pañuelo se puede llevar sobre la cabeza, a modo de turbante, de diadema, o cruzado por debajo de la barbilla. Por último, de Lady Di aprendimos a llevar el pañuelo hacia atrás, de la forma más elegante que ahora imitan nuestras influencers favoritas en las ocasiones más especiales y que es ideal para lucir con vestidos palabra de honor.

No obstante, podemos llevar el pañuelo de otras muchas formas: a modo de cinturón o como un charm que decore nuestros jeans (o incluso un pantalón más elegante), colgado en nuestro bolsito preferido para aportarle un toque diferenciador, en la muñeca a modo de brazalete, como coletero decorando nuestra melena, sobre el cuello simulando un look marinero o, incluso, por encima de los hombros hasta la cintura y recogido con un cinturón, simulando un chalequito y en forma de sandalias pañuelo, como Tamara Falcó con estas de Jimmy Choo. Sea como sea y lo lleves de la forma que más te apetezca, este verano no puedes quedarte sin un pañuelito para intentar igualar la elegancia de la Princesa Diana y para aportar a tus looks el toque de color, frescura, originalidad y diferenciación que necesitan.

Violette Flower, de Bijou Brigitte (19,95€)

Carré tropical, de Desigual (19,95€)

Pañuelo cuadrado estampado, de Parfois (9,99€)

Pañuelo estampado geométrico, de Mango (12,99€)

Pañuelo estampado naranja, de HyM (9,99€)

Pañuelo flores geométricas, de Pull and Bear (9,99€)

Pañuelo Hawaii Sunset, de Its Lava (24€)

Pañuelo Edén, de You Are The Princess (9,95€)

Pañuelo satinado estampado, de Zara (9,95€)

Pack dos bandanas mariposa y tie dye, de Stradivarius (9,99€)

Y es que corre y hazte con uno de estos pañuelos antes de que te quedes sin tiempo para pensar las mil formas en las que lo vas a combinar este verano.