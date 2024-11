La manicura favorita de las mujeres 50+ este invierno es cálida, neutra y queda bien a todo el mundo

Aunque tengamos en cuenta las tendencias en manicuras de otoño-invierno 2024/2025, casi siempre solemos apostar por las tonalidades frías en la temporada. Con ello queremos decir que desde octubre hasta marzo, aproximadamente, pedimos en nuestro salón de belleza de confianza colores azules, verdes botella o violetas. Bien es cierto que, aun así, tampoco nos despegamos de los clásicos rojos o chocolates que siempre acabamos llevándolos en algún momento de estos meses (y más en la época navideña). Eso sí, contra todo pronóstico, hemos recibido la alarma de un nuevo esmalte que se ha colado entre las preferencias en manicuras de las mujeres 50+ porque queda bien a todo el mundo, así como es combinable con absolutamente cualquier estilismo. Seguramente no te lo esperes, puesto que se trata de una alternativa que solemos apostar durante primavera o verano que nos salva de las dudas cuando no sabemos por qué color decantarnos esa vez. Hablamos del confiado nude, que además de ser una opción de lo más elegante que estiliza nuestras manos, también tiene el poder antiedad que todas las mujeres de 50 años están buscando. Porque de la misma manera que a una determinada edad tenemos que depender de cremas antienvejecimiento o de los tratamientos capilares para disimular las canas, también ocurre lo mismo con las manicuras. Debemos apostar por aquellos colores que respiren frescura o luminosidad. Asimismo, la manicura nude es una apuesta asegurada y acertada con la que siempre se van a ver unas manos bien cuidadas, así como de una tonalidad de la que no te cansarás nunca gracias a su poder básico.

Es cierto que la manicura nude nos ayuda a mantener nuestras manos cuidadas, limpias o elegantes. No obstante, los agentes externos de la temporada más fría pueden perjudicar a estas proporcionando sequedad, por lo que se vuelven más quebradizas. A todo ello se le suma a que también son más frágiles al retener menos agua, por lo que rápidamente cambian su aspecto y son más propensas a partirse. A lo largo de estos meses deberemos hacernos con los productos de belleza o nutriticosméticos para cuidar las uñas, como los sérums, los aceites reparadores o las cremas nutritivas más efectivas. Con todo ello, le sumamos la apuesta por la manicura nude. No nos pensemos que llega de nuevo a este invierno sin ningún motivo por delante. Las tonalidades rosas soft o nude están volviendo a conquistar a todas las editoras en distintas facetas, como son en los looks de maquillaje, las prendas de vestir, los complementos o, en este caso, las manicuras.

La manicura favorita de las mujeres 50+ de este invierno. @greceghane,

Esmalte en color nude, de OPI (6 euros)

Esmalte en color nude. OPI

Si no eres de ir a un salón de belleza a hacerte las uñas y eres de lo más creativa para atreverte, hemos encontrado el esmalte más similar en OPI por solamente 6 euros.