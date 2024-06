Te enseñamos las manicuras más pedidas este mes de junio

Llega el verano y, con él, empezamos a llevar prendas mucho más originales, llamativas y coloridas. Atrás dejamos nuestros looks más neutros, monocromáticos y oscuros, dando paso a las combinaciones de colores más originales. Esta temporada viene marcada por el estilo de las influencers portuguesas, quienes han inspirado a todas las amantes de la moda a arriesgar y disfrutar de la moda, creando looks de lo más icónicos. Mezclas de tonalidades, texturas y estampados, en verano predominará los colores más llamativos. Sin embargo, esta tendencia no solo se queda en el mundo de la moda, sino que va más allá y llega al mundo de la belleza. En cuanto a maquillaje se refiere, los coloretes rosados son un imprescindible, así como los iluminadores y las máscaras de pestañas de colores, dejando atrás la aburrida máscara de pestañas en color negro. No nos podemos olvidar de los labios, los lipstick son un imprescindible, así como los labiales en un rojo intenso. Sin embargo, llevar la manicura a punto es un imprescindible en nuestro día a día, y es que, si bien es cierto que a veces cuesta tenerla siempre perfecta, esta temporada se convertirá en el complemento perfecto.

La manicura es un sí rotundo sea la temporada que sea pero, sin embargo, en verano aún más. Puede que, durante el invierno, todas las chicas preferimos la manicura francesa para nuestro día a día, el pasado verano la manicura americana desbancó a la más clásica. Sin embargo, no fue la única, pues la manicura glazed donut fue un 100%. Todas ellas tienen en común que son muy discretas y sencillas pero, este verano 2024, más allá de llevar la manicura más clásica, llevaremos los colores más originales y llamativos. ¿Qué manicura no dejaremos de llevar los próximos meses de junio, julio y agosto? Los colores como los celestes, lilas y morados, así como rosados y verde oliva. Son colores que casan a la perfección con todos los looks que llevemos, sobre todo porque en esta época del año todas llevamos prendas de lino de color blanco, así como las prendas de crochet. Sea como sea, la manicura en colores llamativos serán un imprescindible este verano.

Esmalte de uñas, de Rimmel London (2,24 euros)

Esmalte de uñas gel nail colour, de Essence (1,29 euros)

Esmalte de uñas, de H&M (7,99 euros)

Esmalte de uñas, de essie (7,50 euros)

ICONails gel esmalte de uñas, de Catrice (1,98 euros)

Estas son las tonalidades de uñas que sí o sí vas a querer tener esta primavera y verano, y es que, más allá de la clásica manicura francesa, esta temporada llevaremos los colores más chillones.