Una maquilladora nos da los trucos para conseguir un maquillaje de invitada perfecta para verano

La primavera solo puede significar una cosa, y es que llega la época de los eventos y ocasiones más especiales como bodas, bautizos y comuniones. para este tipo fiestas, son muchas las amantes de la moda que buscan un look un poco más elevado y diferente con el que verse elegante un día tan importante. Si bien el outfit que escojamos es muy importante, apostando por, por ejemplo, las marcas de moda de invitada 'Made in Spain', no debemos olvidar que el maquillaje ocupa un papel fundamental en un día como ese. Por ello, contamos con Sara Ayala, experta en maquillaje y peluquería, quien nos ha dado las claves y los trucos esenciales para que nuestro maquillaje de invitada permanezca intacto durante todo el día. Para empezar, nuestra experta en maquillaje nos cuenta que "Lo más importante para que un maquillaje se integre bien en el rostro es preparar bien la piel, es decir, limpiar bien e hidratar en profundidad. Para ello, es esencial utilizar una crema facial nutritiva que mantenga la piel jugosa y elástica bajo el maquillaje el mayor tiempo posible y así evitar que se cuarteen el corrector o la base". Además, añade que "Aunque en nuestra rutina del día a día usamos sérums en combinación con nuestra crema, es primordial evitar aquellos productos que, mezclados con la base de maquillaje, generen texturas tipo "goma de borrar", por lo que es recomendable probarlo antes. Por tanto, el primer paso sería aplicar primero un sérum ligero, después la crema nutritiva y después la base de maquillaje". A la hora de comenzar con el maquillaje en sí, es primordial que tengamos en cuenta el tono de nuestra base de maquillaje y corrector, pues cuanto más se asemeje a nuestro tono de piel, este se integrará muchísimo mejor y el resultado será mucho más duradero, pues, tal y como indica Sara Ayala "Es un error muy común usar una base más oscura que nuestra piel, el tono bronceado lo podemos aportar después con polvos de sol y colorete, quedará más sutil, elegante y evitaremos la línea de "careta" bajo la mandíbula, que se borre con los roces en mejillas y se descubra el tono real". Además, añade: "Otro error es usar un tono más claro para el corrector de ojeras creyendo que va a "iluminar", pero va a producir un efecto grisáceo sobre la ojera ( poner un tono ¨blanquecino" sobre otro oscuro genera un gris), por lo que es importante buscar el tono para que este se integre en la mejilla y en la parte de la nariz cercana al lagrimal, y, además de cubrir la ojera, creará el efecto óptico de alisar, llegando a disimular la sombra de las bolsas bajo el ojo. También, para evitar que brille la bolsa y se mueva el corrector al gesticular, es conveniente aplicar suavemente un polvo del mismo tono con una brocha suave".

Con las altas temperaturas, es posible que nos salgan brillos en nuestro rostro que queramos disimular, no te preocupes, es algo que suele pasar y más en primavera y verano, pero, si quieres evitarlos, existen prebases matificantes, que, tal y como nos dice Sara Ayala "son una crema gel que matifica y rellena los poros antes de aplicar el color de la base, lo recomiendo solo en las zona T. También los polvos sueltos translúcidos, que sirven a la vez para fijar y matificar los brillos. Un polvo suelto o compacto del mismo tono o (¡máximo!) un tono más que nuestra piel es perfecto para evitar brillos en la zona T (centro de la frente, nariz, barbilla) y con una brocha mediana pasar suavemente con el resto del polvo sobre las ojeras nada más aplicar el corrector, así evitaremos que las líneas de expresión de los ojos se marquen al gesticular". En cuanto al colorete, ya sabemos que es una parte fundamental del maquillaje, por lo que debemos de hacernos con uno acorde a nuestro tipo de piel y "Aplicarlo suavemente en las mejillas, puente de la nariz, el nacimiento del cabello en la frente, bajo el hueso de la mandíbula, por todo el cuello, el escote y clavículas ayudará a integrar el tono y afinará el rostro. Y usar un polvo iluminador o iluminador en crema a toques en lo alto del pómulo, bajo la sien, aporta mucha luz".

¿Y los ojos? Estos son una parte fundamental de nuestro maquillaje de invitada, pues da luz al rostro y abre la mirada, por lo que Sara Ayala propone siempre a las invitadas de bodas y eventos especiales "Resaltar la linea de las pestañas del final a la mitad del párpado, muy cerca de las pestañas, con un lápiz de ojos color café o negro y, después, con una brocha corta y plana aplicar sobre la linea de lápiz una sombra de tono similar a toques, presionando para fijarla bien y difuminarla con movimientos ascendentes hacia el exterior del ojo. Después se puede dar más profundidad a todo el párpado con un tono beige o salmón. Esto creará una mirada más potente y rasgada pero será elegante y sutil". Tras aplicar la máscara de pestañas, llega el momento de enmarcar las cejas, por lo que es esencial peinarlas y rellenar los huequitos con un lápiz y fijarlas con un fijador de cejas o máscara transparente.

Nuestro maquillaje de invitada no estaría completo sin un aplicar un labial. Por ello, es esencial exfoliar e hidratar muy bien el labio y, seguidamente, nuestra experta en maquillaje nos confiesa que "Es esencial dibujar bien el contorno del labio con un lápiz, sobre todo a los labios más finos, dibujando la línea ligeramente por fuera del dibujo natural del labio, haciendo hincapié en el arco de cupido. Recomiendo empezar a dibujarlo en el centro y tratar de hacerlo simétrico hacia las comisuras. Ayuda mucho sonreír para tener la superficie del labio más firme y lisa".

Estos son algunos consejos que nos ha dado la experta en maquillaje Sara Ayala para conseguir un maquillaje de lo más favorecedor, elegante y muy sofisticado para una ocasión muy especial.