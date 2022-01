Conoce la base de maquillaje de larga duración que mejora las facciones por menos de 30 euros

A la hora de realizar un maquillaje sencillo y natural, o un beauty look atrevido e impactante siempre nos surge una misma pregunta ¿cuánto tiempo estará intacta nuestra base de maquillaje? Seguramente habrás utilizado centenares de cosméticos, que supuestamente prometían una piel intacta y al final no fue así. A todas nos gusta imitar el eyeliner elegante de Victoria Beckham, el brillo natural de Vicky Martín Berrocal o la mirada infinita de Alba Díaz. Si quieres imitar o intentar el maquillaje de tus influencers o celebrities favoritas, la única clave se encuentra en la base de maquillaje, pero no cualquier, tienes que una concreta y a la que todo el mundo está conquistando.

Sephora, como siempre, tiene ese cosmético que hemos buscado tanto tiempo. La base de maquillaje de larga duración y que no sea de mentira. Tarte es la firma de maquillaje, que enamoró a todo el público con su corrector y ahora con una base de maquillaje muy mágica.

Todas las beauty experts han probado esta base de maquillaje. Por cierto, antes de detallar por qué tienes que usar este cosmético desde ya, tienes que saber que tiene un precio que no te imaginas. 30 euros, si como lo estás leyendo, la base de Tarte es ese cosmético que nos arruina el mes y podemos incluir otros productos en nuestra compra semanal de belleza.

Está claro que si tienes los pantalones rebajas de Uterque de Rocío Osorno o la gabardina camel de Victoria Federica, tendrás el mejor look, pero si a todo esto añade una piel brillante y natural gracias a una buena base de maquillaje, alcanzarás la cima. Es esencial que cuando apliques el cosmético, utilices una brocha correcta o una esponja sin químicos. De esta manera, el producto no se apelmaza en la piel.

Sin ninguna duda nos quedamos con los tutoriales de belleza en TikTok. En clips de menos de 2 minutos, conocerás qué diferencias hay entre una base y otra de Tarte, y lo más importante, aprender a aplicar este cosmético. El pilar fundamental de un buen beauty look es aprender cómo, cuándo y dónde aplicar el eyeliner, la máscara de pestañas, el pintalabios…

Toca el turno de conocer la base de maquillaje de larga duración. Tarte no para de revolucionar el mercado de la belleza y Sephora nos ayuda en nuestras necesidades de cosméticos. El neceser cada mes reclama novedades y para acabar el mes de enero, que mejor manera de finalizar estos días con Face Tape de Tarte.

BASE DE MAQUILLAJE DE LARGA DURACIÓN (39,99 € - 25,00€)

Base de maquillaje Tarte FOTO: Sephora

Esta base de maquillaje contiene una formulación muy nueva y que antes no habías visto, eso sí, te recordará sus resultados a los que tiene el corrector Shape Tape. No obstante, la base de Tarte deslumbrará por encima de todas, ya que es súper cubriente, hidrata la piel, ilumina el tono y su duración está matificada.

Gracias al resultado de esta base, olvídate de los filtros de Instagram. La piel perfecta y profesional es muy fácil desde casa en menos de cinco minutos. No podemos dejar pasar que hay 19 tonos disponibles y 5 matices diferentes. Todas las mujeres tienen su base y no se quedan fuera de esta maravilla.