¿Qué es el ácido ferúlico? El ingrediente ideal para combatir el envejecimiento, palabra de experta en belleza

Cuanto más van pasando los años, más necesitamos hacer recurso de productos de cosmética con un alto porcentaje de ácidos y vitaminas para combatir el envejecimiento. La realidad es que muchas de nosotras nos dejamos llevar por las recomendaciones más virales que creemos que nos van a solucionar los problemas en cuestión de días. Pero, lo cierto es que primero nos debemos informar a la perfección de cada uno de los ingredientes que lleva dicho ítem para añadirlo a nuestra rutina deskin care. Un antioxidante del que llevamos hablando de él desde hace varios años es el ácido ferúlico, un ingrediente antiedad súper esencial y necesario para todas las mujeres de todas las edades. Hemos hablado con Estíbaliz Lancha, especialista en dermofarmacia y dermocosmética y fundadora de Mi Rebotica, para preguntarle sobre en qué nos puede ayudar dicho artículo de cosmética en nuestra piel. Pues bien, según la profesional, es un ácido hidroxicinámico, que se encuentra de manera natural en hortalizas, verduras, cereales y semillas. "Tiene un potente efecto antioxidante y antiinflamatorio, además de antiedad, despigmentante e hidratante", nos comenta Lancha. Asimismo, el ácido ferúlico estimula la síntesis de colágeno y elastina para cumplir distintos objetivos: regeneración, elasticidad y disminución de arrugas de expresión.

Una de las primeras preguntas que nos hacemos a la hora de escoger el producto antiedad perfecto es en qué ingredientes debe integrar. Tal y como comenta Estíbaliz Lancha, la piel necesita todo un cóctel tanto de vitaminas como de antioxidantes. Por una parte, debemos tener en cuenta las vitaminas C, A, E y B3. Pues bien, mientras la vitamina C es funcional para frenar las reacciones de oxidación, la A (en forma de retinol) consigue renovarnos la dermis. La vitamina E es muy potente para proteger las membranas lipídicas y la B3 (o también conocida como niacinamida) complementa los tres anteriores efectos. Por otra parte, los antioxidantes también son muy relevantes para evitar enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, donde encontramos el ácido ferúlico. "Este añadido lo encontramos, fundamentalmente, en sérums y cremas hidratantes tanto de dia como de noche, que son los productos que nos van a permitir un cuidado intensivo", aporta la experta. La especialista Lancha no ha querido perder la oportunidad de recomendar uno de los productos más eficaces y funcionales del mercado que integra dicho ácido, como es el sérum CE Ferulic, de Skinceuticals.

Sérum CE Ferulic, de Skinceuticals (135 euros)

Sérum 'CE Ferulic'. SkinCeuticals

En definitiva, el ácido ferúlico es uno de los ingredientes imprescindibles tanto en sérums como cremas para combatir el envejecimiento.