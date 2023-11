Desde que mi amiga me recomendó estos productos consigo unas cejas de infarto

Las cejas son las nuevas protagonistas del make up y recientemente las hemos incorporado en nuestra rutina de cuidados. Hemos llegado al nivel de meter en nuestro bolso todos los productos necesarios para retocárnoslas allá donde vayamos. Son muchas las expertas en cosmética que nos han enseñado los trucos de maquillaje definitivos para hacernos unas cejas de infarto. Los hemos visto en las revistas de moda, en las redes sociales o, incluso, en los pasos de belleza de nuestra mejor amiga. Y es que hemos descubierto todos los productos estrella que necesitarás para tener unas cejas bonitas, cuidadas y definidas. La moda de ahora es tener las cejas laminadas o, lo que muchas conocemos como el brow lamination. Esta técnica se basa en estirar las cejas a través de un gel fijador para tener nuestros pelos bien estirados y peinados. De esta manera, se consigue el efecto lifting tan deseado para enmarcar la mirada.

Además de obsesionarnos con las cejas de colores o en dejárnoslas gorditas, la tendencia principal trata en que se vean pulidas y perfiladas. Muchas afortunadas ya las tienen de lo más perfectas por naturaleza. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos que aprovecharnos de los ítems más eficaces del mercado y de los secretos de belleza que hemos aprendido. Todas las recomendaciones son bienvenidas y, por ello, ha llegado el momento que conozcas las marcas y los productos más virales y funcionales. Lo esencial es empezar con el lápiz de cejasultrafino de Too Faced que se adapte a tu color natural del pelo, no sin antes peinarlos con el cepillo. Después de ello, es muy importante sellarlas con un fijador de cejas con color, como el de Charlotte Tilbury, en el caso que quieras aparentar tener más cantidad, o el transparente de Bobbi Brown si tu único objetivo es que no se muevan. Una propuesta de lo más recomendable es la crema gel de secado rápido de Anastasia Beverly Hills, un formato fácil y rápido de tener las cejas al punto. No obstante, un truco que no muchos conocen es el de enfatizarlas con el iluminador de cejas de Benefit Cosmetics: en una punta tienes el tono mate para definir todo el contorno y en la otra el tono glow para aplicarlo en el hueso de la ceja.

Fijador de cejas con color, de Charlotte Tilbury (32 euros)

Fijador de cejas con color. Charlotte Tilbury

Fijador de cejas transparente, de Bobbi Brown (33 euros)

Fijador de cejas transparente. Bobbi Brown

Crema gel, de Anastasia Beverly Hills (33 euros)

Crema gel. Anastasia Beverly Hills

Lápiz de cejas, de Too Faced (32 euros)

Lápiz de cejas. Too Faced

Iluminador de cejas, de Benefit Cosmetics (32 euros)

Iluminador de cejas. Benefit Cosmetics

Como ves, tienes muchas opciones para tener las cejas más bonitas de tu grupo de amigas y ser la gurú del maquillaje por excelencia. Todos estos productos son básicos y necesarios en tu rutina de belleza y, si los comienzas a incorporar, verás una diferencia en el momento.