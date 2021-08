Cinco trucos de maquillaje para diseñar cejas gruesas con toques naturales

El marco de la cara está compuesto por los ojos, la boca, la nariz o las cejas. Para sacar el máximo partido y potenciar las facciones de tu cara, apuesta por cinco trucos sencillos y fáciles para lograr unas cejas gruesas con matices naturales. Si pensabas que las cejas pasan inadvertidas, estás muy equivocada porque las cejas marcan en muchos sentidos el maquillaje que llevas en ese momento. Ahora entenderás, porque tantas famosas cambian de color o formas sus cejas, o porque las marcas lanzan cada poco, nuevos productos.

Al igual que la piel, tienes que hidratar bien tus cejas. Si quieres conseguir unas cejas gruesas bien definidas añade a tu rutina de belleza, cosméticos que estén pensados para el contorno de ojos y párpados. Todo lo que rodea a las cejas es muy importante, por lo tanto tienes que proteger y cuidar. Antes de conocer cuáles son los mejores trucos y productos que tienes que usar, añade a tu rutina un buen cepillo para peinarlas. Así identificarás con facilidad los huecos que se forman y quedan muy feos.

Si necesitas inspiración, la influencer María Fernández Rubíes tiene las cejas perfectas. Ella sabe cómo se tienen que llevar las cejas y por ese motivo en su neceser hay cosméticos de Benefit. La verdad es que unas cejas bien diseñadas consiguen embellecer la mirada y a la vez pueden quitar años.

Los cambios en la estética de cejas, te tienen que poner muy contenta. Ya no se llevan las cejas finas de los noventa. Ahora se llevan más gruesas y sobre todo naturales. Si sueñas con las cejas perfectas, coge papel y boli y apunta los cinco consejos que todo profesional conoce.

Trucos para unas cejas perfectas

- Estimula el crecimiento

Mediante el uso de ingredientes naturales podrás aumentar el tamaño de tus cejas. Usa el aceite de coco, este ingrediente natural consigue mejorar el pelo de la ceja y crecerá de manera rápida. También puedes usar productos que contengan aceite de coco como la crema/gel para cejas de Benefit.

CREMA/GEL PARA CEJAS (22,99 €)

- La forma de tu rostro

Aunque parece un truco bastante obvio muchas mujeres no lo tienen en cuenta. Saber cómo es tu cara, te ayudará a tener unas cejas correctas. Si tu cara es más redonda, los ángulos te ayudarán a la definición, y si tu cara es más delgada estas cejas potenciarán toques dulces.

- Peinar las cejas

Al igual que te cepillas el cabello, también tienes que hacerlo con las cejas. Tiene cabello y tiene que estar peinado y estable. Aunque algunas famosas se han apuntado a la moda de lion, pero todas las llevan peinadas de otra manera. Para conseguir un buen cepillado usa este peine de Bobbi Brown.

CEPILLO PARA CEJAS (31,45 €)

- No pintes los extremos

La regla de oro para unas cejas de influencer es no sobrecargar los extremos. De esta manera, no quedarán extremadamente picudas. Siempre opta por un resultado más natural, mejor así. Por último, con un cepillo quita el exceso de sombra. Dulceida es una experta en el eyeliner y en sus cejas. Copia su look.

-Rellena con sombra de ojos

La última tendencia en maquillaje es utilizar varios cosméticos para muchas cosas. Seguro que tienes una sombra de ojos oscura o del mismo tono que tus cejas. Desde ahora, úsala para rellenar huecos que pueden surgir en las cejas. Con una brocha pequeña y una sombra pinta las cejas. Recuerda que es mejor una sombra mate, nunca con brillo.

SOMBRA LÍQUIDA (9,99 €)