¿A qué hora me tengo que aplicar la crema de noche? Te contamos el truco infalible de todas las gurús del skin care

Si te aplicas los productos de cosmética de noche justo antes de irte a dormir, debemos informarte de que lo estás haciendo mal. A la hora de preparar la skin routine debemos tener en cuenta muchos factores para conseguir los resultados que nuestra piel necesita. Desde elegir aquellos artículos especializados en aportar una mayor hidratación o combatir con la antiedad o el acné hasta hacer un uso correcto de ellos. No obstante, debemos empezar a poner atención a la hora que nos hacemos la rutina facial. Para ello, hemos hablado con Gadea Braceras, especialista en dermatología, que nos ha contado por qué no podemos aplicarnos, sobre todo la crema hidratante, pocos minutos antes de irnos a la cama. "No es necesario esperar a los cinco minutos antes de irse a dormir para hacerte la rutina de noche. Si te acuestas inmediatamente después de aplicar las cremas puede que por el roce con la ropa de cama se arrastre parte del cosmético y pierda eficacia", aporta Braceras. Y es que muchas de nosotras estamos acostumbradas de esperarnos al último momento para dar paso a nuestro ritual de sérums y cremas. Sin embargo, estos pasos se pueden llevar a cabo incluso por la tarde. "La rutina de noche se puede hacer antes, incluso por la tarde, pues al final lo ideal es tener el hábito diario", confiesa la experta.

La rutina facial de noche no se queda en tan solo ponernos nuestros productos favoritos, sino que también hemos incorporado nuevas técnicas para ayudar a que cada uno de estos tengan una funcionalidad óptima. Uno de ellos es la utilización de la Gua Sha para aliviar la tensión muscular y reducir la inflamación. También, a la hora de extendernos las texturas de los cosméticos también es recomendable hacernos un masaje de 30 segundos para reactivar la circulación sanguínea. Pues bien, además de todas estas recomendaciones por parte de las expertas en belleza, también hemos descubierto que hay un intervalo de horas nocturnas en la que hay una mayor eficiencia de la cosmética en la piel. Esto se conoce como las horas doradas del sueño, comprendidas entre las 11 y 2 horas de la noche, y que hacen parte de la regeneración de nuestra piel. Son las primeras horas de sueño profundo y descanso del cuerpo, por lo que tienen un gran efecto en la dermis. Una de las cremas faciales de noche más utilizadas es la Lotus Dream, de Fresh, que ayuda a recuperar y reducir los signos de fatiga.

Crema facial Lotus Dream, de Fresh (a partir de 25 euros)

Crema facial 'Lotus Dream'. Fresh

En definitiva, a la hora de hacernos la rutina facial debemos tener en cuenta una serie de detalles, como no aplicarnos los productos justo antes de irnos a dormir o intentar hacerlo en las horas óptimas de eficiencia en la piel.