5 sérums con ácido salicílico que necesitarán (con urgencia) las mujeres que más sufren de acné

Todas las expertas en cosmética son conscientes de la importancia que tienen los sérums en nuestra rutina facial. Pues todas las mujeres que desean tener un rostro liso y radiante deben dedicar un momento, tanto en la mañana como en la noche, a este producto que forma parte de los pasos de la skin routine adecuada. Y no tienes la necesidad de tener un único tipo de sérum en tu neceser, ya que puedes añadir más de uno con distintas funciones: sérums con vitamina C, sérums antiedad, sérums antimanchas, entre otros. Sin embargo, las mujeres que tienen la piel grasa y que más sufren de acné se tendrán que hacer con un sérum para las anti-imperfecciones y lo podrán identificar por su alta concentración en ácido salicílico. Si no estás informada de lo que beneficia este añadido, nosotras te lo explicamos para que no compres el sérum para quitar el acné erróneo. Este ingrediente es muy eficaz para las rojeces y granos, ya que reduce su hinchazón, y abre los poros obstruidos para evitar las posibles infecciones. Asimismo, ayuda a que no aparezcan espinillas y puntos negros y regula la producción de sebo. Por todo ello, es de vital importancia elegir los sérums con ácido salicílico más adecuados a tus necesidades para conseguir un buen resultado en tu rostro.

Muchas de nosotras soñamos con tener la piel tan bonita, radiante y sana como las celebrities. Y, por ello, es recomendable que tengas una constante limpieza facial (que te permita mantener los poros limpios) a la par que una buena selección de productos de belleza. La textura líquida del sérum se basa en conseguir una rápida y profunda absorción a nuestro rostro. Es decir, es uno de los productos que más cuida nuestra dermis y es necesario invertir en uno de calidad y adecuado a nuestras emergencias. Existen varios sérums con ácido salicílico perfectos para reducir este tipo de problemáticas. Desde el best seller Vinopure Anti-imperfecciones, de Caudalíe, hasta el confiado Effaclar Anti-imperfecciones Ultra Concentrado, de La Roche Posay, que tanto utilizan las expertas en este sector, pasando por el Booster Purifiant, de PAI, una marca que está enamorando a todos. De la misma manera ocurre con el sérum anti-imperfecciones Clarity Concentrate, de PIXI, (que, además, aporta mucho glow) o el Normaderm Anti-imperfecciones, de Vichy, que promete aliviarnos la piel.

Vinopure Anti-imperfecciones, de Caudalíe (32 euros)

Vinopure Anti-imperfecciones. Caudalíe

Effaclar Anti-imperfecciones Ultra Concentrado, de La Roche Posay (29 euros)

Effaclar Anti-imperfecciones Ultra Concentrado. La Roche Posay

Booster Purifiant, de PAI (20 euros)

Booster Purifiant. PAI

Clarity Concentrate, de PIXI (34 euros)

Clarity Concentrate. PIXI

Normaderm Anti-imperfecciones, de Vichy (23 euros)

Normaderm Anti-imperfecciones. Vichy

Indiscutiblemente, los sérums con ácido salicílico son la gran solución para evitar la aparición de acné y tener el rostro con un aspecto saludable y jugoso. Ahora es el momento de investigar cuál es el indicado para las urgencias de tu piel e incorporarlo en tu rutina facial.