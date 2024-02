Por qué necesitas una crema semi oclusiva en invierno y cuál elegir para tu tipo de piel

Debido a las bajas temperaturas del invierno, nuestra piel, independientemente del tipo que sea, se tornan más secas y pierden su brillo natural. Es algo que nos ocurre a todas y es que, por más que uses tus tu crema facial y sérum, es más complicado mantenerla hidratada todo el tiempo. Para ayudarte a que no sufras los estragos de esta época del invierno y tu piel no se reseque más de la cuenta, nuestra experta endermocosmética, Aïna Munné, nos cuenta por qué ocurre esto y cómo podemos remediarlo. Ella afirma que "aportar agua a la piel o ingredientes llamados humectantes, como el ácido hialurónico o la glicerina, no son suficiente para que esté hidratada en invierno”. Sí, por paradójico que parezca, la epidermis no retiene fácilmente el agua. En este sentido, los productos oclusivos o semi-oclusivos son la clave. Pero, ¿en qué consisten? “Son ingredientes que forman una capa protectora en la superficie de la piel que impide la pérdida de agua”, revela Aïna. Además, añade "actúan de manera similar a nuestra barrera hidrolipídica, la crema natural que fabricamos y son muy eficientes protegiéndola de los elementos irritantes externos, como el frío, el polen, o incluso la fricción con la ropa de abrigo”. En resumen, son lo que toda la vida hemos llamado productos nutritivos, aunque Aïna afirma que “no es el término más correcto”. Entre los ingredientes semi-oclusivos más comunes encontramos el petrolatum, las siliconas, ceras (tanto naturales como sintéticas), mantecas y la mayoría de aceites.

Los productos semi-oclusivos son fantásticos para pieles secas, deshidratadas y pieles fotoenvejecidas, aunque también ayuda a cicatrizar heridas. Además, a las pieles normales, mixtas o grasas también se pueden beneficiar (y mucho) de estos productos en invierno. La clave está en usar fórmulas diseñadas especialmente para ese tipo de pieles, “para evitar que obstruyan los poros y empeoren los brillos o los brotes de granitos ”, confiesa Munné. Si prefieres texturas algo más ligeras, y tienes la piel normal o mixta, y sensible, Aïna te recomienda la “Skin rescue [barrier] de Sensilis con ceramidas, ácido hialurónico y prebióticos, una crema ideal para calmar y reparar barreras alteradas”. "Si tienes granitos la puedes usar sin problema ya que no es comedogénica. Otro producto es la Multi Ceramide cream de Tocobo, una delicia para todo tipo de pieles repleta de ceramidas reparadoras", añade. Aïna nos comenta que “me fijaría tanto en cosmética de farmacia como en cosmética coreana para buscar buenas cremas semi oclusivas”, por ejemplo si buscas una crema tipo Cicaplast para piel más bien seca, que tenga también propiedades antiedad, Aïna nos recomienda la EGF Regenerate Cica balm de Dr. Hedison.

¿Y las pieles mixtas y grasas que prefieren texturas ultra ligeras? Hay alternativas para ellas. “Aunque siempre podrás usar los que te menciono antes por la noche, o en zonas concretas del rostro”. Apunta: "la "Bariéderm-Cica Daily gel" de Uriage o la "Fresh and more" de Huxley son ligeras, están cargadas de antioxidantes e ingredientes semi oclusivos y además son aptas para pieles con granitos o imperfecciones". Sin más, es momento de hacerte con cremas que incluya estos ingredientes en su composición.