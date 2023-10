6 cremas faciales muy hidratantes con las que prepararnos la piel para el invierno

Cuando hacemos la transición del verano al otoño, no solo modificamos nuestro armario introduciendo aquellas prendas que nos arropen del frío, sino que también debemos modificar todos aquellos productos de belleza que forman parte de nuestra rutina de cuidado corporal y facial. Si bien durante los meses de verano optamos por cremas hidratantes más ligeras y con 'efecto frío', las cuales además de hidratar nuestra piel en profundidad, no nos da sensación de pesadez, algo que buscamos la mayoría de personas. Sin embargo, cuando comienzan a bajar las temperaturas, es más habitual que nuestra piel se reseque y no esté tan jugosa como durante los meses de verano, por lo que sería ideal cambiar nuestra rutina de cuidado facial y corporal introduciendo productos cosméticos más nutrientes e hidratantes para que nuestra piel luzca espectacular y radiante. Por ello, las hemos hecho una selección de las seis cremas faciales más hidratantes que podemos encontrar actualmente en el mercado, así que, una vez limpiado tu rostro con un jabón natural y secado con una toalla a pequeños toquecitos, es momento de aplicar tu nueva crema hidratante facial. Otro producto esencial que debemos de aplicar junto con nuestra crema hidrantante sería el sérum, un producto que, además de aportar ese toque extra de hidratación, aporta una mayor jugosidad al rostro gracias a su fórmula llena de vitaminas. En este sentido, contamos con la experta en dermatología facial Rachel Keys, quien nos da las claves a la hora de aplicar la crema facial y cómo debemos de hacerlo para que nuestro rostro no solo esté hidratado y nutrido, sino que también obtenga ese efecto 'glow' de manera natural.

Como hemos mencionado anteriormente, en invierno debemos darle un extra de hidratación a nuestro cuerpo, apostando por cremas corporales o mantecas y aplicarlo tras una buena ducha. Pero, además de cuidar nuestra piel y nuestro cabello, es esencial hacer hincapié en el rostro, pues, tal y como afirma Rachel Keys, experta en dermatología facial "las bajas temperaturas y la calefacción pueden despojar a nuestra piel de su humedad natural, lo que puede llevar a sequedad, descamación e irritación. Las cremas hidratantes adecuadas son esenciales para preparar la piel y protegerla durante esta temporada". La experta en dermatología facial nos recomienda que, durante los meses de invierno, apostar por "cremas ricas en ingredientes como ácido hialurónico, ceramidas y glicerina, Argireline o del Extracto de Caviar, pues proporcionan una hidratación profunda y duradera. Además, es importante elegir productos sin fragancias o irritantes que puedan agravar la sensibilidad de la piel en climas fríos". ¿Cuál es la mejor forma de aplicar la crema hidratante? Rachael Keys nos confirma que "es beneficioso aplicar la crema hidratante después de la limpieza y tonificación, mientras la piel aún está ligeramente húmeda para sellar la humedad. También sugiero considerar cremas específicas para áreas más sensibles, como el contorno de ojos y los labios, que tienden a sufrir más durante el invierno".

Crema de noche intensiva, de Mímate cosmetics (64,90€)

Crema de noche intensiva Mímate cosmetics

Crema Hidratante a base de agua, de Avène (16,97 €)

Crema hidratante Avène

Crema 24h essentials energy 2.0, de Shiseido (39,15 €)

Crema 24 horas Shiseido

Crema Reconstituyente, de La Roche Posay (20,43 €)

Crema reconstituyente La Roche Posay

Crema de agua de uva hidratante, de Caudalie (24,21 €)

Crema de agua de uva Caudalíe

Crema iluminadora de día Vitamina C, de Garnier (6,94 €)

Crema iluminadora Garnier

Estas son algunas de las cremas faciales más hidratantes que puedes encontrar actualmente en tiendas.