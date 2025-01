El secreto de belleza cuando cumples 50 años tiene que ver con los sérums con bakuchiol

Es imposible que no hayas escuchado hablar del bakuchiol. Se trata del ingrediente estrella que está al orden del día en los cosméticos, debido a todas las capacidades que ofrece para combatir contra los signos de la edad. Todos queremos tener un producto de belleza rico en este agente, puesto que tiene efecto antiaging, aumenta la producción de colágeno y también estimula la renovación celular. Eso sí, si tienes una piel sensible, este ítem no está hecho para ti, puesto que suele irritarla, así como causa sequedad y rojez.

Muchos lo solemos confundir con el retinol. Y aunque ambos tengan una acción potente, no tienen las mismas funciones. Las principales diferencias se basan en que el bakuchiol reduce las líneas de expresión y las arrugas, es totalmente orgánico, ayuda a eliminar el acné y refina las pieles uniformes. Asimismo, se puede utilizar tanto en rutinas faciales de día como de noche y los solemos ver en cremas hidratantes, pero, sobre todo, en sérums antiedad, donde interfiere aquellos activos hidratantes y rellenador, como es el ácido hialurónico. Como estás viendo, estamos hablando del gran secreto del cuidado facial una vez cumples 50 años, porque nos beneficia de todos los activos para atrasar el envejecimiento. Y como sabemos que si todavía no has utilizado ningún sérum de bakuchiol es difícil acertar, hemos seleccionado los más eficaces.

Sérum con bakuchiol 'Bakuchiol Peptides', de Medik8 (58 euros)

Sérum con bakuchiol 'Bakuchiol Peptides'. Medik8

Comenzamos con la alternativa más best seller de Medik8. A través de una textura ligera, consigue una tez más lisa, rellena y joven con precursores de péptidos iluminadores y cica para calmar la piel. Una de las elecciones más acertadas para los envejecimientos acelerados.

Sérum con bakuchiol 'Expert Lift Cellular', de Nivea (20 euros)

Sérum con bakuchiol 'Expert Lift Cellular'. Nivea

Este sérum con bakuchiol consigue unos resultados de efecto lifting desde el rostro hasta el escote, pasando por el cuello. Notarás la piel mucho más firme, tensa y con una reducción visiblemente de las arrugas y redefinición del contorno facial.

Sérum con bakuchiol '1% Bakuchiol + Escualeno', de Beauty Drops (10 euros)

Sérum con bakuchiol '1% Bakuchiol + Escualeno'. Beauty Drops

Una alternativa al retinol natural es esta alternativa de Beauty Drops con propiedades antioxidantes. Su composición promueve la renovación celular, estimula la producción de colágeno y disminuye las arrugas por solamente 10 euros.

Los sérums con bakuchiol son todo un esencial de neceser para las mujeres 50+ para combatir contra los signos de la edad. En el sector beauty tenemos un sinfín de alternativas, solamente debes hacerte con el más afín a tus necesidades.