Las mujeres de 40 años están obsesionadas con los sérums reafirmantes que rejuvenecen en cuestión de semanas

En varias ocasiones nos preguntamos la razón por la que no notamos cambios notables en nuestra dermis cuando utilizamos un cosmético sin saber a ciencia cierta si contiene todo aquello que necesitamos. A lo largo de estos años (y con la edad) he aprendido la importancia de utilizar un producto de belleza adecuado en el momento correspondiente. Es decir, de la misma manera que no utilizaremos exfoliantes agresivos cuando tenemos la piel sensible, tampoco añadiremos a nuestra rutina facial ítems con ácido salicílico o glicólico cuando no tenemos acné. Pues bien, ocurre exactamente lo mismo cuando observamos que estamos perdiendo firmeza en nuestro rostro. Este hecho se debe a que vamos perdiendo colágeno de manera natural y progresiva a lo lago de los años, así como luminosidad (sobre todo, en la zona de los ojos o la papada). De ahí la importancia de utilizar productos reafirmantes que actúan como un efecto tensor para combatir la flacidez y el descolgamiento facial. Lo cierto es que no existe una edad exacta para comenzar a utilizar este tipo de cosméticos, pero es cierto que son imprescindibles para cuidar la piel madura, así como para prevenir los signos de la edad.

Aunque tengamos varios cosméticos que cumplan con este objetivo, uno de los más efectivos son los sérums reafirmantes. Gracias a sus texturas ligeras, de rápida absorción y fórmulas con una mayor concentración, nos ayudan a que los ingredientes penetren en las capas más profundas de la piel. Según qué necesidad tengas, como corregir arrugas o conseguir más luminosidad, los sérurms reafirmantes serán ricos en unos ingredientes específicos: ácido hialurónico, colágeno, reinoides o nuevas e innovadoras tecnologías. Si no sabes por dónde empezar, como editora de belleza (y muchas pruebas fallidas en mis rutinas de skin care), te recomendamos los cuatro sérums reafirmantes más efectivos que ya están utilizando las mujeres 40+.

Sérum reafirmante, de Bella Aurora (rebajado a 23 euros)

Sérum reafirmante. Bella Aurora

Hablamos de uno de los sérums reafirmantes más efectivos en cuanto a relación calidad-precio. Se trata del modelo splendor 60 que consta de un tratamiento de efecto tensor desarrollado con activos antiedad de última generación y extractos naturales. Contiene ácido hialurónico con el objetivo de corregir las arrugas del entrecejo, nasogenianas y patas de gallo y flor de Edelweiss y pigmentos nacarados para proporcionar tanto luminosidad como efecto lifting estimulando la producción de colágeno.

Sérum reafirmante, de Shiseido (rebajado a 85 euros)

Sérum reafirmante. Shiseido

Se trata de uno de los sérums reafirmantes mejor valorados del mercado actual. Promete que, en tan solo una semana, conseguirás la mayor luminosidad a tu rostro y, en un total de cuatro, un efecto más firme y definido. El sérum antiedadVital Perfection LiftDefine Radiance utiliza la tecnología ReNeutra++ con el objetivo de fortalecer las señales sensoriales internas de la piel y mejorar los efectos contra los signos de envejecimiento.

Sérum reafirmante, de Caudalíe (53 euros)

Sérum reafirmante. Caudalíe

Uno de los best seller de Caudalíe. La firma francesa ofrece este sérum reafirmante apto para todo tipo de pieles con el fin de conseguir un rostro firme y con activos antiedad. Su fórmula es rica gracias al añadido del ácido hialurónico, el colágeno tipo 1 vegano y el resveratrol.

Sérum reafirmante, de Lico (48 euros)

Sérum reafirmante. Lico

En recurridas ocasiones, nos olvidamos de cuidar nuestro cuello. Lo cierto es que también forma parte de nuestra skin care tanto matutina como nocturna. Es por ello que es recomendable que también busquemos sérums reafirmantes especialmente para esta zona de nuestro cuerpo. El modelo que propone Lico está diseñado específicamente para tratar las arrugas horizontales más profundas de la zona del cuello, gracias a su fórmula de Manosa obtenida por biotecnología y un tetrapétido multifunción que combate la flacidez en toda el área.

Sérum reafirmante, de Ringana (rebajado a 55 euros)

Sérum reafirmante. Ringana

El sérum reafirmante de Ringana es uno de los más eficaces del mercado. Es un potenciador de belleza diseñado para mezclarse con un sérum de uso diario y es perfecto para reafirmar la piel porque está formulado con ingredientes altamente concentrados y activos que potencian los efectos tensores de los demás productos de tu rutina. Entre dichos ingredientes, destaca el extracto de edelweiss, una planta alpina famosa por sus propiedades antioxidantes y regenerativas, que ayuda a mejorar la firmeza y elasticidad de la piel, combatiendo la flacidez

Aunque a partir de los 30 años tengamos que empezar a hacer recurso de los sérums antimanchas para cuidar nuestra piel, a lo largo de nuestra vida debemos incorporar nuevos productos cosméticos que cumplan nuestras necesidades. Los sérums reafirmantes son uno de ellos, puesto que nos ayudan a combatir los signos de la edad, así como a lucir una piel mucho más jugosa y luminosa.