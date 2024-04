Según las expertas en belleza, así será la forma de nuestras cejas que llevaremos esta temporada

No cabe duda de que las cejas son una de las zonas de nuestro rostro más importantes en el momento de hacernos un look de maquillaje. De la misma manera que para muchas chicas, no existe makeup sin los labiales rojos, las expertas de belleza confirman que no podemos dejar desapercibidos los productos para cejas. A lo largo de los años, hemos podido comprobar que hemos lucido muchos estilos de cejas, desde las más finas y muy llevadas en la década de los 2000 hasta las más gruesas tal y como nos han obsesionado el clan Kardashian-Jenner. No obstante, en los últimos años, las cejas laminadas han sido uno de los imprescindibles de maquillaje que las chicas modernas y presumidas han introducido en su rutina. Así nos lo ha afirmado la maquilladora profesional Alba de la Cruz. "Desde 2020 están en tendencia las cejas laminadas y creo que seguiremos viéndolas este año, aunque creo que la tendencia está yendo cada vez más a una ceja un poco más fina (sin llegar a las cejas finas de los años 90) y no tan ancha como estamos acostumbrados a ver", informa. No obstante, corrobora que empezaremos a ver esta primavera las cejas cada vez más naturales, ya que no se busca su peinado o relleno perfecto y sí la belleza natural. "Otra tendencia que se está dejando ver son las cejas rectas, es una opción que da un efecto lifting inmediato en la mirada", añade.

Uno de los trucos infalibles para llevar unas cejas naturales, pero bien estructuradas y trabajadas, es empezar por peinarlas adecuadamente para poder identificar dónde nos faltaría por rellenar y así poder conseguir que se queden fijas. "Me gusta mucho utilizar el Brow Freeze Extreme Hold Laminated-Look Sculpting Wax, de Anastasia Beverly Hills, para peinar y fijar la ceja. Lo utilizo con una brocha como la Dual-ended Angled Eyebrow Brush, de Benefit, ya que tiene en un lado un cepillo que me permite coger el producto y peinar el pelo perfectamente", añade Alba de la Cruz. Una vez peinada la ceja, tendríamos que rellenar los huecos que faltarían. Es por ello que a la experta en belleza recomienda utilizar el Brow Powder Duo, de Anastasia Beverly Hills, para rellenar la ceja. "Es un producto que tiene dos tonalidades diferentes, una más clara y otra más oscura, que nos permite añadir tonos más claros o más intensos exactamente donde la ceja lo necesite", indica. Por último, en la zona más próxima al entrecejo es importante que no rellenemos completamente la ceja para evitar que se quede un bloque demasiado oscuro. "En esa zona es mucho más conveniente trazar pelos falsos utilizando un lápiz de cejas como el Precisely, My Brow Pencil, de Benefit, o incluso un rotulador para cejas como el Lift&Snatch Brow Tint Pen, de Nyx Cosmetics, que deja un acabado muy preciso y nos permite crear líneas cortas y finas que simulan el vello real de nuestras cejas", recalca la maquilladora profesional.

Cera fijadora para cejas, de Anastasia Beverly Hills (30 euros)

Cera fijadora para cejas. Anastasia Beverly Hills

Pincel para cejas de doble punta, de Benefit (27 euros)

Pincel para cejas de doble punta. Benefit

Polvos para cejas, de Anastasia Beverly Hills (28 euros)

Polvos para cejas. Anastasia Beverly Hills

Lápiz de cejas, de Benefit (35 euros)

Lápiz de cejas. Benefit

Rotulador de cejas, de NYX Cosmetics (12 euros)

Rotulador de cejas. NYX Cosmetics

Tanto las cejas laminadas como las naturales serán las que más veremos esta temporada y las podemos conseguir en nuestro look de maquillaje de la mano de las indicaciones Alba de la Cruz.