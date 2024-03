Soy periodista de belleza y te aseguro que este es el lip combo que todas necesitamos en nuestro bolso

No paramos de ver fórmulas que innovan las celebrities para conseguir unos labios de infarto. Y es que todos hemos probado el lip combo más famoso de Rosalía conformado por el perfilador Cold Brew, de Nyx Professional Makeup, y el pintalabios Earth Dust, de Byredo. E, incluso el viralizado por Rihanna con el uso de un lápiz marrón oscuro para el contorno de los labios combinado con el gloss Bomb Universal Lip Luminizer, de Fenty Beauty. Hasta ahora nos hemos unido a la moda de los lip combos con más tutoriales en las redes sociales, pero la tendencia actual se inspira en los tonos marrones y promete ser nuestra elección primordial durante estos meses. Este tipo de tono en los labiales son los que más están utilizando tanto las famosas como las expertas en belleza. Siempre tendremos en nuestro neceser los clásicos pintalabios rojos o nudes, pero en estos momentos debemos encontrar (y agotar) los productos infalibles para conseguir los mismos labios de los que presumen Hailey Bieber o Kylie Jenner. De la misma manera que Rosalía o Rihanna han encontrado el lip combo más eficaz y bonito, nosotras hemos dado con los dos esenciales para hipnotizar con nuestra boca. Estamos hablando de los perfiladores más conocidos de Mac Cosmetics en el tono Boldly Bare combinado con el gloss hidratante Espresso, de Rhode. Y si todavía no sabes la técnica para no fallar en la aplicación de estos productos, debes seguir leyendo para solucionarte todos los problemas.

Tenemos claro que los labiales marrones son los nuevos rojos, tal y como hemos comprobado en los looks de maquillaje de las invitadas a la Semana de la Moda. Hemos dejado atrás nuestras costumbres de conformarnos por aplicar simplemente el labial o el gloss, pues nuestras necesidades se han regido a recuperar los perfiladores. Con ello, estamos volviendo a los años 90, donde dicho producto se convirtió en todo un imprescindible, no únicamente en todos los neceseres, sino que también en los bolsos. Por lo que ahora nadie se olvida de definir el contorno de los labios antes de aplicarse tanto los pintalabios como los bálsamos labiales. Esta técnica, además de ayudarnos a favorecer los labios, también profundiza la zona y consigue crear un efecto óptico de mayor dimensión.

Perfilador tono Boldly Bare, de Mac Cosmetics (27 euros)

Perfilador tono 'Boldly Bare'. Mac Cosmetics

Bálsamo labial tono Espresso, de Rhode (15 euros)

Bálsamo labial tono 'Espresso'. Rhode

En definitiva, los lip combos de tonos marrones son los nuevos esenciales de todos los neceseres y bolsos de todas las mujeres de todas las edades.