Soy editora de belleza y estos son los 8 productos beauty imprescindibles que llevo en mi maleta de Semana Santa

¿Todavía andas a vueltas con tu maleta de Semana Santa? Si eres de las que ya tiene los outfits para estos días de vacaciones solucionado, pero te has dejado el neceser para última hora y ahora no tienes muy claro que llevar contigo, tranquila, esta editora de belleza está aquí para salvarte el día y el viaje. Yo hice este lunes mi maleta, neceser incluido y te voy a contar cuáles han sido los productos sin lo que no he salido de casa.

No por irte de viaje tienes que dejar a un lado la rutina de skincare, recuerda que para conseguir los resultados que buscas en tu piel, la constancia es clave, y no da igual que te vayas solo por un fin de semana, tus productos de cosmética se tienen que ir contigo también, desde limpiadores pasando por sérums y fotoprotectores todos se merecen un hueco en tu neceser si quieres despertarte cada mañana con ese glow propio de estar disfrutando como se merece de unas buenas vacaciones.

Así se hace un neceser de viaje como las editoras de belleza

A continuación te presentamos una rutina de skincare para conseguir el tan deseado efecto buena cara estas vacaciones, empezaremos con una doble limpieza, para continuar con un tónico exfoliante, contorno de ojos, sérums con tratamiento tanto para el día como para la noche, hidratante y el paso más importante de todos, el fotoprotector, porque sin este último, no importa lo buenos que sean los productos anteriores será como si no te hayas puesto nada. Ahora sí, estos son los productos que esta editora de belleza con la piel mixta y para nada sensible ha metido en su neceser de Semana Santa.

Bálsamo limpiador, take the day off, de Clinique (38 euros)

Bálsamo limpiador, take de day off. Clinique

Limpiador en formato bálsamo como primer paso de la doble limpieza por las noches.

Espuma limpiadora facial, water bank, de Laneige (25 euros)

Espuma limpiadora facial water bank. Laneige

Limpiador en formato espuma como segundo paso de la doble limpieza por las noches y como primer y único paso de la limpieza por las mañanas.

Loción tónica exfoliante glow tonic, de Pixi (15,99 euros)

Loción tónica exfoliante glow tonic. Pixi

Si tienes la piel mixta o grasa como yo introducir un tónico exfoliante en tu rutina es muy beneficioso, sobre todo para unificar el tono y controlar las células muertas.

Super c crema para el contorno de ojos, de StriVectin (43,58 euros)

Super c crema para el contorno de ojos. StriVectin

Un contorno de ojos recomendado a partir de los 30 y es que gracias a su fórmula con vitamina c ilumina la zona de las ojeras y reduce la sensación de ojos hinchados por las mañanas.

Dark spot correcting serum radiance recovery serum, de Charlotte Tilbury (85 euros)

Dark spot correcting serum radiance recovery serum. Charlotte Tilbury

El último lanzamiento de la marca homónima es un sérum que yo me aplico por las mañanas por su efecto antioxidante y que está especialmente indicado para aquellas que como la mía sufren de imperfecciones y/o rojeces, además de tratar las manchas por el sol o la edad.

Retin-a night, de Byoode (75 euros)

Retin-a night. Byoode

Otro reciente lanzamiento y descubrimiento es este sérum indicado para el uso nocturno. Cuenta con una potente fórmula ideal para aquellas que no solo buscan un producto antiedad, sino algo que también unifique el tono de la piel y trabaje en reducir el tamaño de los poros.

Oil control gel crema hidratante, de CeraVe (13,71 euros)

Oil control gel crema hidratante. CeraVe

Una crema hidratante con una textura ligera especialmente indicada para pieles mixtas y grasas. Su fórmula ayuda a equilibrar el sebo de la piel, y conseguir una barrera cutánea saludable.

Spf 50+ calmante y antiedad, de Planet Skin (11,90 euros)

Spf 50+ calmante y antiedad. Planet skin

Un fotoprotector que no solo protege también calma la piel gracias a la centella asiática y artemisa, dos de los ingredientes presentes en su fórmula. Tiene una textura muy ligera y no deja efecto blanco después de su aplicación.

No más dudas sobre que productos de cosmética llevarte en el neceser esta Semana Santa, con estos 8 podrás disfrutar no solo de un merecido descanso sino de tu mejor cara, palabra de editora de belleza.