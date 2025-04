A cada vestido de novia su peinado perfecto: Una experta revela las combinaciones más favorecedoras del año

En el universo nupcial, hay una combinación que puede elevar o deslucir incluso al vestido más espectacular: el peinado. Porque sí, el cabello no solo enmarca el rostro, también equilibra el conjunto, potencia el escote y, lo más importante, refleja la personalidad de la novia. Por eso no es de extrañar que, una vez elegido el vestido para el gran día, muchas novias se pregunten: ¿y ahora qué hago con el pelo?

La buena noticia es que no estás sola. El equipo de Cherubina Atelier, firma española de referencia en moda nupcial e invitadas, ha creado una guía definitiva para acertar con el peinado ideal según el diseño elegido. Porque como explica su directora creativa, Ana Cherubina, 'el día de tu boda no es el mejor momento para experimentar con un look completamente distinto al habitual. La clave está en realzar tu estilo, no en disfrazarte'.

Escote palabra de honor

Novia con escote palabra de honor. Cherubina

Para vestidos con escote palabra de honor o corazón lo mejor es dejar que la melena fluya. Las ondas suaves, pulidas o más deshechas, aportan ese aire natural, ligeramente sensual, pero muy elegante. También funcionan muy bien los semirrecogidos que despejan ligeramente el rostro sin restar protagonismo al escote. Un peinado de este tipo puede funcionar igual de bien en bodas de día que de noche.

Escote cuadrado

Novia con escote cuadrado. Cherubina

Los escotes cuadrados han vuelto con fuerza gracias a su estética estructurada y romántica. En este caso, un moño alto y pulido es el mejor aliado. Estiliza el cuello, resalta los hombros y respeta las líneas del diseño sin competir con él. Además, este tipo de recogido es ideal para novias que quieran un look elegante, clásico y sin complicaciones.

Escote en V

Novia con escote en v. Cherubina

Cuando el vestido tiene un escote en V, conviene optar por un peinado que alargue visualmente el cuello y mantenga esa línea fluida que empieza en el busto. Una coleta baja con ondas, un recogido bajo desenfadado o incluso una trenza pulida pueden ser elecciones perfectas para añadir elegancia y equilibrio.

Escote barco

Novia con escote barco. Cherubina

El escote barco es sinónimo de sofisticación. Y como tal, agradece peinados igualmente refinados como un recogido bajo clásico. Si prefieres llevar el cabello suelto, apuesta por unas ondas suaves al agua, muy a lo Grace Kelly, que sumen armonía y no resten protagonismo al vestido.

Cuello caja

Vestido escote caja. Cherubina

En vestidos con cuello cerrado o cuello caja, el peinado debe compensar visualmente el volumen y evitar el temido efecto cerrado. Un moño bajo, una coleta limpia y estilizada o incluso una trenza recogida serán los aliados perfectos para alargar la silueta y estilizar el rostro.

Escote halter

Vestido escote halter. Cherubina

El escote halter, que deja al descubierto los hombros, luce mejor con peinados recogidos y elevados. Un moño alto, un 'top knot' con trenza o cualquier variante que despeje la zona potenciará el cuello y realzará el corte. Además, ayuda a mantener el equilibrio visual del diseño.

Escote asimétrico

Novia con escote asimétrico. Cherubina

Si has elegido un diseño con escote asimétrico, tu mejor opción es un peinado lateral, como una coleta baja o trenza que caiga por el hombro descubierto. También podrías optar por un recogido bajo, esta elección no solo compensa visualmente el escote, sino que añade un toque romántico y muy actual.

¿Qué otros factores debes tener en cuenta?

El peinado también debe armonizar con la morfología facial. Si tu rostro es redondo, opta por recogidos con altura para estilizar las facciones. En cambio, si tu rostro es alargado, lo mejor es añadir volumen a los laterales para suavizar las proporciones, sobre todo si el vestido tiene mangas abullonadas o detalles laterales. Tan importante como el peinado es saber integrarlo con los accesorios. Si la novia llevará velo, el peinado debe ofrecer un ajuste seguro y duradero. Y si has elegido tocado, deja espacio para colocarlo correctamente, sin desestabilizar el conjunto. En cualquier caso, es clave trabajar de la mano de tu estilista para que todo funcione en armonía.

'Las novias quieren estar espectaculares en un día crucial en el que todas las miradas están puestas sobre ellas; y eso es mucha presión', recuerda Ana Cherubina. Por eso siempre recomienda que el look elegido, incluido el peinado, refleje su esencia. Si nunca llevas recogido, no empieces ese día. Si te encanta tu melena suelta, lúcela con orgullo.

Además, hay un detalle esencial que muchas veces se pasa por alto: la duración del peinado. Las bodas son maratones de emociones, lágrimas, bailes y abrazos. Elegir un peinado bonito está bien, pero elegir uno que se mantenga impecable sin retoques… eso es de auténtica experta.