Todo sobre la piel grisácea: qué es, cómo tratarla y cómo recuperar el color original

A veces nuestra piel se ve expuesta, sin la protección correcta, a diferentes situaciones adversas que provocan la aparición de manchas, de granitos y de otras afecciones que hacen que nuestro rostro se resienta. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que, sin un motivo aparente (en principio), vemos como nuestra piel pierde su color natural, su luminosidad y luce como si estuviese enferma o, en su defecto, tuviese un déficit de alguna vitamina o de alguna sustancia con las que coger su color natural. Esto puede deberse a factores muy diversos por lo que es recomendable acudir a un profesional. La directora de formación de Vagheggi en España, Ana Sacristán Palos, afirma que la piel grisácea puede deberse a la exposición diaria a los rayos UV, el estrés o loscambios hormonalesque se pueden dar en ciertas etapas de la vida, lo que tiene un impacto directo en nuestro organismo que hace que, a su vez, nuestra piel funcione de forma incorrecta, su capa córnea se engrose y se produzcan alteraciones de la microcirculación que provoquen el tono grisáceo (o pálido) de nuestra dermis, ya que se reduce el flujo sanguíneo en los capilares. Otra de las causas más comunes que pueden provocar esta afección cutánea es la anemia.

Para intentar recuperar el color de la piel, además de, obviamente, acudir a un especialista que diagnostique nuestro problema concreto y ayudarnos de productos cosméticos que ayuden a nuestra recuperación, podemos apoyarnos en el consumo de algunos alimentos ricos en carotenos, que estimulan la producción de melanina (como las zanahorias, la calabaza, las espinacas y el resto de verduras de hojas verdes, entre otros). Por otra parte, para mejorar la pigmentación de la piel es muy recomendable la Vitamina B12, que no solo ayuda a reducir los daños causados por los rayos UV, también reduce el picor de la piel. Sin embargo, además de por esta vitamina, la melanina también está compuesta por la vitamina B6 (conocida como piridoxina), que produce enzimas y reacciones químicas que estimulan el metabolismo de las proteínas de nuestro cabello, al actuar en los folículos pilosos, por eso no debemos olvidar el cuidado del cabello a la hora de intentar lucir una piel sana. Nosotras no somos expertas para diagnosticra uno u otro efecto de estas afecciones. Sin embargo, te recomendamos algunos cosméticos para ayudar a que tu piel luzca sana y pueda recuperar, poco a poco, su color original. De su efectividad dependerá que contengan extracto de glabridina, que regula la síntesis de queratina, y betaglucano, que estimula la formación de colágeno y ayuda a conseguir una piel más joven y jugosa.

Glow fusion highlighting drops, de Kiko (11,99€)

Glow fusion highlighting drops Kiko

Aqua Glow super concentrated, de Biotherm (26,25€)

Aqua Glow super concentrated Biotherm

Natural moisturizing factors + beta glucan, de The Ordinary (14,40€)

Natural moisturizing factors + beta glucan The Ordinary

Sérum iluminador anti manchas, de Salad Code (29,99€)

Sérum iluminador anti manchas Salad Code

Beta glucan daily moisture cream, de Korean queens (19,99€)

Beta glucan daily moisture cream Korean queens

Si pacedes de piel grisácea (o crees que puedes sufrirla) no dudes en acudir, antes de creerte un experta, a un especialista.