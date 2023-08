¿Quieres resaltar el tono bronceado de tu piel? Estos son los colores que más te ayudan

En verano todos queremos que nuestra piel se torne un poco más morena, más dorada y, para ello, pese a que hay que tener cuidado con la exposición al sol, es vital que nos apliquemos constantemente protección solar corporal y de rostro, teniendo también una buena rutina tras tomar el sol. Pero, si prefieres no tomar el sol en hora punta, no te preocupes, porque son muchos los autobronceadores corporales que existen en el mercado fáciles de aplicar, sencillos y con unos resultados exquisitos, obteniendo así un bronceado uniforme sin necesidad de estar expuesta a la radiación solar. Pero, como era de esperar, la moda juega un papel muy importante a la hora de potenciar el moreno de nuestra piel, pues hay algunos colores que hacen que nuestro bronceado cobre un tono más potente al llevar prendas en determinados colores. ¿No nos crees? Te enseñamos algunas prendas en estos colores para que pruebes tú misma y veas cómo tu tono se vuelve más dorado y bonito al crear los looks más originales, veraniegos y divertidos este verano.

Todos sabemos que el blanco hace que nuestro bronceado luzca espectacular, como por ejemplo este vestido de Violeta Mangriñán en blanco, mini y con detalles bordados en verde y lilas, una opción perfecta ya que es corto y deja al descubierto los hombros, estando gran parte de la piel al descubierto. Este no es el único color que potencia el moreno y es que, aprovechando que la tendencia ‘Barbiecore’ se ha hecho con todas las prendas de nuestras tiendas favoritas y nuestro armario, estás de suerte porque este color favorece mucho a las chicas morenas, como este vestido mini de María Pombo, una opción perfecta para el día a día en la ciudad por su sencillez, comodidad y elegancia. Otros tonos serían el amarillo -un tono que de entrada puede no transmitir mucha confianza-, el naranja y, por último, el color del mar, el azul. Te aconsejamos que, si lo que quieres es enseñar tu tono bronceado, uses prendas mini, como minifaldas, vestidos, shorts y camisas de tirantes, pues así tu piel resaltará aún más. Sin más, te enseñamos algunas prendas en dichos tonos tan favorecedores con los que conseguirás potenciar el tono bronceado de la piel.

Camisa cropped manga corta, de Pull & Bear (19,99 €)

Camisa cropped manga corta Pull & Bear

Vestido corto bordados, de Zara (29,95€)

Vestido corto bordados Zara

Falda pantalón asimétrica, de Zara (22,95€)

Falda pantalón asimétrica Zara

Vestido algodón, de Mango (29,99 €)

Vestido algodón Mango

Vestido popelín cruzado lazada, de Massimo Dutti (39,95 €)

Vestido popelín cruzado Massimo Dutti

Estas son algunas prendas cuyos colores ayudarán a potenciar tu bronceado, así que hazte con aquellas de los tonos que te decimos para lucir perfecta este verano.