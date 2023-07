Qué son los puntos rojos en la piel y por qué aparecen

Es frecuente que, alrededor de los 40 o 45 años, aparezcan unos puntitos rojos en la piel. A estos puntitos se les llama "puntos rubí" o "angiomas de cereza". Por lo general, aparecen en zonas del tronco como en la barriga, el pecho o la espalda. Suelen medir entre uno o dos milímetros, aunque en casos especiales pueden llegar a ser de hasta 5 milímetros: ¿Son peligrosos estos puntitos rojos?

¿Deberíamos preocuparnos por los “puntos rubí”?

Estas manchas se conocen médicamente como "angioma capilar adquirido" y tienen su origen en un fallo en los vasos sanguíneos. Según el doctor Ramón Grimalt, dermatólogo y profesor de la Universidad de Barcelona: “Es algo parecido a lo que ocurre en las piernas con las varices. No obstante, mientras las varices transcurren en paralelo a la superficie de la piel, en este caso la trayectoria es perpendicular y aparecen pequeñas dilataciones redondeadas”.

Angioma capilar adquirido Dreamstime Dreamstime

La primera reacción lógica ante su aparición suele ser la alarma, pero no debería serlo. Es algo absolutamente normal que no supone ningún peligro para nuestra salud. Aparecen a cierta edad debido al envejecimiento de la piel y no tienen ningún otro efecto que el puramente estético.

Hay algunas personas que son más susceptibles a su aparición debido a un importante componente genético hereditario. Sin embargo, tomar el sol en exceso también puede favorecer su aparición. Es importante señalar que, como ocurre con el resto de los efectos de la luz solar sobre la piel, es más frecuente que aparezcan en aquellas personas que tienen un color de piel más claro.

El exceso de toxinas también puede tener un impacto directo en la aparición de los “puntos rubí”. Esto puede ser un problema que surge a raíz del consumo de alimentos altos en grasas saturadas o azúcares, por la ingesta de alcohol, el tabaco, la falta de descanso, el estrés, e incluso por el descontrol hormonal provocado por el embarazo.

Aunque la aparición de los puntos rubí no supone ningún riesgo para la salud, es importante prestar atención a su evolución. Si alguna de estas manchas cambia radicalmente de tamaño y forma o si produce molestias como picor, dolor o sangrado, lo más aconsejable es consultar a un dermatólogo para que examine estos puntos rojos en la piel y determine si efectivamente se trata de un hemangioma capilar. Por lo general, no se requieren pruebas adicionales más allá de la simple obsevación por parte del dermatólogo, aunque en algunos casos se puede realizar una biopsia de piel para confirmar el diagnóstico.

Angioma capilar adquirido Dreamstime Dreamstime

En la gran mayoría de los casos, los puntos rubí son un problema puramente estético sin ningún efecto sobre la salud. Han surgido algunas vías para eliminar el problema estético, como la electroagulación, la crioterapia o el láser vascular. Es importante recordar que ninguno de estos procedimientos evitará la aparición de nuevos angiomas y siempre podrán aparecer nuevos con el tiempo.