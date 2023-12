El traje azul de brillos de Nuria Roca para hacer magia es el que nosotras vamos a llevar en la cena de Nochebuena

Nuria Roca ya se ha abonado al modo navideño, en su casa y también en el plató de 'La Roca' en La Sexta con este maravilloso árbol de Navidad que perfectamente podría ser el de Isabel Preysler . Si ayer nos fijábamos en los pantalones culotte de Zara de la valenciana, hoy lo hacemos en el traje de brillos con el que ha hecho magia en 'El Hormiguero'. Porque las prendas metalizadas regresaron con fuerza hace un par de temporadas, y esta se niegan a abandonarnos de nuevo. De hecho, los pantalones metalizados llevan colándose en las listas de tendencias desde hace un par de años, y este look de Nuria Roca es el claro ejemplo de ello, no hay edad para marcarse un estilismo metalizado de lo más arriesgado, para no pasar desapercibida. Lo ha hecho con este traje azul de brillos que nos parece perfecto para las cenas de Navidad.

Un traje azul metalizado que Nuria Roca ha combinado con un top negro debajo y unos stilettos en el mismo tono. Confirmado. Las prendas metalizadas han sido una tendencia absoluta este 2023 y lo seguirán siendo este invierno 2024. Firmas como Miu Miu o Chloé ya han apostado, por ejemplo, por los zapatos plateados, mientras que otras como Gucci, Michael Kors o Valentino lo han hecho por prendas de ropa como faldas o vestidos y por accesorios como bolsos.

Una tendencia que Nuria Roca nos ha dejado claro que es perfecta para Navidad con este traje azul en un tejido entre metalizado y de brillos.