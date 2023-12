Nuria Roca echa a Juan del Val de su casa: este es el motivo por el que le ha dicho que se vaya

Nuria Roca le ha tendido una "emboscada" a Juan del Val esta semana. Ha sido el propio escritor el encargado de desvelar lo ocurrido con su mujer durante la tertulia de "El Hormiguero", lugar en el que hemos podido conocerlos mejor como matrimonio. Pablo Motos, que ya era conocedor del asunto, ha sido el encargadlo de preguntarle directamente a la periodista sobre lo sucedido.

"¿Has tenido alguna emboscada de Nuria esta semana?", le espetaba el presentador a la tertuliana. "¡A saber qué te habrá contado!", le respondió Nuria, entre risas. Entonces, Juan del Val tomó la palabra y explicaba lo sucedido con su mujer: "Ayer me levanto por la mañana y la primera frase que me dice es 'tú no pensarás ir esta noche al fútbol, ¿no?'. ¿Tú te crees que se puede plantear de esta manera algo así? Había Champions, claro que iba, porque lo hago siempre. "Bueno, tú sabrás", me responde".

Nuria Roca y Juan del Val en "El Hormiguero" Antena 3

"Pero es que hay una pregunta todavía peor, la de esta mañana. Me dice:"¿Tú el lunes no pensarás dormir en casa, no?". ¡Coño, que es mi casa!", desvelaba el escritor. "Tiene una explicación, y es que no me viene bien que duerma ese día en casa. Ha sonado fatal, pero es que viene mi familia y no cabemos todos. Como él es un poco el añadido, como le sigue llamando mi padre, le hemos dicho que se vaya", explicaba Nuria Roca, aclarando el motivo por el que ha echado a su marido de la casa familiar. "Vienen cuatro, entonces en mi cama, Pablo, ¡en mi cama!, tiene que dormir Nuria con su hermana", expresó, entre risas, Juan del Val.

Pero que no cunda el pánico porque, como el propio tertuliano ha confesado, no se quedará en la calle y utilizará un piso de soltero que tiene durante ese tiempo. "En lugar de decirle, yo qué sé, a su padre, que coja una habitación de hotel, por ejemplo, pues me echa", zanjaba, con mucho humor ,Juan del Val sobre el asunto.