Nuria Roca vuelve a romper Instagram con el jersey verde de Zara que van a querer las chicas más frioleras

No se puede ir más colorida y llamativa que Nuria Roca un domingo por la mañana. Pues tras dejarnos sin habla con los pantalones rojos que llevó hace unos días a 'El Hormiguero' o con el chaleco de borreguillo, nos ha vuelto a crear una necesidad con este jersey verde de cuello perkins. Es uno de los modelos más básicos que cada invierno lanza Zara en varios colores y, después de tenerlo en toda la colorimetría neutra, ha llegado el momento de incorporarlo en un tono más vibrante, como es este verde lima. La periodista lo ha conjuntado con vaqueros de madre para lucir tipazo, botas de tacón acabadas en punta y bolso marrón de mano. Sin embargo, la joya de la corona ha sido el abrigo maxi en naranja que no puede quedar mejor con el jersey de punto. La combinación de colores no puede ser más espectacular y sé de muchas que van a copiar este outfit en cuestión de horas.

Estamos seguros de que estejersey verde de punto se va a agotar enseguida y la culpa va a ser de las chicas más frioleras. Porque quien lo haya tenido de otros años, sabe que es una prenda súper gustosa, calentita y sienta bien al cuerpo. Además, puedes seguir el consejo de Nuria Roca y hacer match con otro color saturado (y serías la reina de las tendencias, por excelencia). Pero, si tienes un estilo más clásico, seguramente que Tamara Falcó se lo pondría con pantalones de pinza y stilettos de charol y estaría igual de favorecida. Tal impacto ha tenido el jersey, que sus seguidores han tenido la necesidad de preguntar de dónde es vía el apartado de comentarios. Y lo que no saben es que lo tienen a un paso de tenerlo en sus propios armarios con tan solo un clic (porque todavía está disponible).

Jersey verde, de Zara (28 euros)

Jersey verde. Zara

Siéntete guapa con el color de la temporada y da un chute de color a tu estilo con este jersey de Zara. No te lo decimos nosotras, sino Nuria Roca que ya es toda una experta en darnos consejos de moda.