Después de ver el documental navideño de Isabel Preysler tenemos claro que los pantalones de campana son su uniforme favorito

Los pantalones de campana de Isabel Preysler son los favoritos de las madres de 70 y de sus hijas de 40. No tenemos ninguna duda, y más después de ver los dos capítulos de ' Isabel Preysler: Mi Navidad' en Disney+. Porque la verdad es que es lo único que nos hemos podido fijar es en los estilismos de la reina de corazones, porque el documental no da para mucho más. O lo que es lo mismo, tenía toda la razón nuestra querida Carmen Lomana, porque capítulo a parte daría para hablar del desayuno de Isabel Preysler. Pero poco más nos aporta este documental de dos capítulos, que después de hacérselo ver a mi padre este puente, un poco más y me hecha de su casa. Aunque para eso estamos los periodistas, para verlo, daros nuestra opinión, y en este caso, ahorraros el tiempo que hubierais invertido en verlo. Porque al igual que os dijimos que vierais el de María Pombo, el de Isabel Preysler no os lo recomendamos si no es que tenéis ganas de ver su casa o a sus empleados del hogar. Aunque volviendo a lo que nos ocupa, los pantalones campana son el uniforme de la madre de Tamara Falcó para todo el documental.

Desde vaqueros campana que le hacen tipazo a Isabel Preysler, a pantalones de todos los colores con ese mismo corte. Porque la reina de corazones tiene claro que estos sos los pantalones que más estilizan a las mujeres, porque nos hacen parecer más esbeltas y altas por su efecto visual. Demostrando que unos wide leg son aptos para todas, de las mujeres de 70 a sus hijas de 40.

Un estilo de pantalones que en el cartel promocional se los vemos en color azul a Isabel Preysler y que en los dos capítulos se los vemos lucir en vaqueros, el burdeos y también en color camel.