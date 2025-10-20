Vanesa Romero: "Un consejo que le daría a mi yo de hace 10 años, no tomes el sol"

Durante años se pensó que la cosmética eficaz solo podía encontrarse tras un precio elevado. Sin embargo, la innovación, la investigación y el conocimiento de las consumidoras han demostrado lo contrario. Hoy buscamos fórmulas seguras, efectivas y con ingredientes de vanguardia como el retinal, el ácido hialurónico o la vitamina c sin que eso suponga un esfuerzo para el bolsillo. En este contexto, Cien, la marca de cuidado personal de Lidl, ha logrado algo que parecía imposible: democratizar la cosmética acercando productos con resultados visibles, texturas sensoriales y envases funcionales a todas las rutinas, sin renunciar a la ciencia.

Con más de 250 referencias disponibles en las más de 700 tiendas de Lidl, Cien abarca desde el cuidado facial y corporal hasta el capilar y las fragancias, convirtiéndose en un referente del cuidado accesible para toda la familia. Su secreto está en la formulación: activos como el retinal, un derivado del retinol más eficaz y mejor tolerado; el ácido hialurónico, clave para mantener la hidratación y la elasticidad; o la vitamina C, el antioxidante que aporta luminosidad y unifica el tono. Todos ellos presentes en productos a precios que oscilan entre los 3,99 y los 4,99 euros.

Lo que dicen las expertas sobre Cien, Lidl

Como explica Sandra Monegal, responsable de Compras de Lidl España y experta en formulaciones cosméticas, "queremos que el coste económico no sea una barrera para que todas las personas puedan cuidarse. Trabajamos para ofrecer productos con formulaciones efectivas y una experiencia de uso óptima en cuanto a envase, aroma y textura, siempre priorizando la seguridad". También la dermatóloga Ana Molina, directora de comunicación de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), avala la eficacia de la marca: "la calidad cosmética no siempre va de la mano del precio. Marcas accesibles como Cien demuestran que se puede ofrecer innovación, activos eficaces y fórmulas seguras sin renunciar a la sensorialidad".

Bajo este espíritu nace la nueva campaña "Cuidarte en cada momento vale la pena", en la que Vanesa Romero se estrena como embajadora de Cien. Una alianza que celebra la belleza cotidiana y refuerza el propósito de Lidl: acompañar a las personas en todos los momentos de su vida. Y precisamente eso es lo que transmite su colaboración con Cien: que la cosmética eficaz, sensorial y con respaldo científico puede (y debe) ser accesible para todas.

Vanesa Romero nueva embajadora de Cien, Lidl. Cortesía de Lidl.

Vanesa Romero, nueva embajadora de Cien, Lidl

Desde Lifestyle La Razón como las expertas en belleza que somos, no pudimos dejar pasar la oportunidad de hablar con la actriz sobre lo que ha supuesto para ella esta nueva aventura, los consejos que le daría a su yo del pasado y por supuesto cuáles son esos imprescindibles beauty sin los que no puede vivir en el día a día.

Háblanos de tu rutina de skincare. ¿Cuáles son tus pasos para el día y la noche? ¿Te da pereza desmaquillarte o haces una buena limpieza?

La limpieza para mí es fundamental, sobre todo por la noche, después de un día con maquillaje y rodajes. Es mi momento de autocuidado: limpieza, agua termal, sérum y crema. Por la mañana repito limpieza, agua termal, crema hidratante y siempre, siempre protección solar. No salgo de casa sin ella, incluso cuando estoy dentro. Soy muy metódica con eso.

¿Eres de las que presta la misma atención al cuidado facial que al corporal?

Le dedico más tiempo a la parte facial, no lo puedo negar. Me aplico mis cremas corporales, claro, pero mi piel del rostro requiere más atención. Aun así, soy consciente de que también deberíamos mimar más el cuerpo, es igual de importante.

Vanesa Romero y Ana Molina. Cortesía de Lidl.

¿Cuál es tu truco de maquillaje infalible para esos días en los que tienes poco tiempo, pero quieres verte radiante?

Cuando voy con prisa, aplico mi protector solar, una base ligera y un toque de colorete. No necesito más. Creo que la piel bien cuidada ya es el mejor maquillaje.

Además de una rutina de skincare constante, ¿cuáles dirías que son tus no negociables para una piel radiante?

El protector solar. Es el producto que nunca falta. Tengo la piel sensible y soy muy consciente sobre este tema. La uso tanto si estoy en casa como fuera, y sí, los 365 días del año.

¿Cuál dirías que es tu truco indispensable de belleza?

Una buena limpieza facial, aunque llegue agotada. No me acuesto nunca sin desmaquillarme.

Si pudieras dar un consejo de belleza o bienestar a tu "yo" de hace diez años, ¿cuál sería?

Sin duda, no tomar el sol. En mi época había menos conciencia y nos exponíamos sin pensar. Mi piel es muy sensible y ahora soy extremadamente cuidadosa. He aprendido que proteger la piel del sol evita manchas, arrugas y envejecimiento prematuro. Es el mejor favor que puedes hacerle a tu piel del futuro.

Vanesa Romero nueva embajadora de Cien, Lidl. Cortesía de Lidl.

¿Qué ha supuesto para ti convertirte en embajadora de Cien?

Me hace mucha ilusión. Conecto completamente con la marca porque siempre he pensado que cuidarse no debe ser un lujo. En Cien encuentras ingredientes de alta calidad a precios asequibles, y eso me parece fundamental. En mi rutina mezclo productos de gama alta con otros más accesibles, lo importante es que funcionen y que sean buenos para la piel.

¿Y qué significa para ti el lema "Cuidarte en cada momento vale la pena"?

Me siento totalmente identificada. Para mí, cuidarme la piel y el pelo es un momento terapéutico, mi ratito de bienestar. Después de un día largo, dedicarme unos minutos me ayuda a desconectar y a reconectar conmigo misma. Creo que ese gesto, por pequeño que sea, mejora tu estado de ánimo, tu autoestima y hasta cómo te perciben los demás.