El batido más otoñal que refuerza el sistema inmunológico

Perfecto para las mañanas o para sustituir al café de las tardes con los ingredientes básicos que tenemos en la cocina

Marta Pedraza
A muchas de nosotras nos encanta el otoño. Días con colores dorados o cálidos, tardes más cortas que comienzan a refrescar o estilismos que permiten jugar con nuestro fondo de armario. No obstante, nuestro sistema inmunológico es uno de los más perjudicados a causa de la variación de las temperaturas, el déficit de la vitamina D o los cambios de nuestra alimentación. Debido a ello, nuestro cuerpo siente la necesidad de hacer un impulso con el objetivo de mantener en forma nuestras defensas para no caer en resfriados o enfermos durante la temporada. Y qué mejor manera de hacerlo que con una receta de un batido con sabor a otoño.

Si durante septiembre hablamos sobre el batido casero para mujeres para empezar el día con energía, este octubre debemos hablar de cómo evitar los resfriados o el malestar del cuerpo con otra receta con todas las notas que nos teletransportan a un pleno otoño. Pero, sobre todo, con ingredientes ricos en vitaminas, antioxidantes y energía que nos ayudan a conseguir una bebida funcional, mientras que disfrutamos de un sabor delicioso. Entre muchos añadidos, destacan la calabaza, la manzana o la canela para dar una dosis extra de salud a nuestro sistema inmunológico, así como siempre sientan bien en smoothies o comidas durante el entretiempo.

El ingrediente estrella: la calabaza

Nunca falla. Y es que, sin ninguna duda, el ingrediente más recurrente que nos ayuda a abrazar a un otoño eterno es la calabaza. Además de hacernos sentir en una mañana o tarde acogedora (tanto dentro como fuera de casa) y su gran versatilidad en la cocina, es práctico con un efecto sobre la salud y aporta un valor nutricional. En una época donde los resfriado se hacen más evidentes, este fruto aporta vitaminas, antioxidantes y minerales esenciales que ayudan a que el cuerpo se mantenga más fuerte y equilibrado gracias a sus funciones, que a continuación explicamos.

  • Mantiene en buen estado las mucosas del sistema respiratorio e intestinal, así como favorece la producción de los glóbulos blancos, que son las células encargadas de defendernos de las infecciones.
  • También, es una gran fuente de vitamina C, por lo que estimula la producción de anticuerpos, previene el cansancio y actúa como antioxidante.
  • Es rico en un alto nivel de zinc gracias a las semillas de la calabaza y, por ello, tiene un efecto antiviral y antiinflamatorio.
  • Gracias a su combinación de carotenoides, vitaminas y compuestos fenólicos, la calabaza ayuda a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, dos procesos que debilitan el sistema inmunitario si se cronifican.
El batido de otoño que evitará resfriados

Cuando los días comienzan a refrescar, nada apetece más que unos buenos batidos que ayuden a cuidarnos además de ser totalmente deliciosos. No solamente cumple estas expectativas, sino que también son fáciles y rápidos de hacer con ingredientes que todos tenemos en la cocina y que son perfectos para tomar por las mañanas o a la hora de merendar.

  • 1 calabaza. Podría ser tanto asada como cocida. Como decíamos, se trata de uno de los ingredientes más efectivos para el sistema inmunológico.
  • 1 plátano maduro. Aporta vitamina B6 que ayuda al cuerpo a producir anticuerpos, así como también vitamina C y antioxidantes naturales que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo.
  • 1 vaso de leche. Contiene vitamina A, B12 y D que fortalece las defensas, de la misma manera que minerales inmunoprotectores, como el zinc o selenio.
  • Media cucharada de canela en polvo. Rica en propiedades antiinflamatorias naturales y favorece una mejor oxigenación y transporte de nutrientes, fortaleciendo las defensas.
  • 1 cucharada de miel. También, tiene propiedades antibacterianas y antivirales naturales, tiene efecto antiinflamatorio y contiene azúcares simples naturales, como la glucosa y fructosa, que proporciona energía inmediata.
  • 1 manzana. Es una fuente natural de vitamina C y aporta quercetina, un potente antioxidante con efecto antiinflamatorio y antiviral.
Por todo ello, es el momento más oportuno de incluir la calabaza a las recetas durante este otoño por todos sus beneficios en nuestra salud. En este caso, este batido para reforzar el sistema inmunológico es un aliado del día a día que es perfecto para tomar en ayunos durante la mañana o para sustituir el café de las tardes.

