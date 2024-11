Celebra una Navidad de ensueño en el Four Seasons Madrid con cenas de gala, vistas únicas y el spa más exclusivo de la capital

Pocos lugares en Madrid logran capturar el espíritu de la Navidad como el Four Seasons Hotel Madrid. Desde que abrió sus puertas hace poco más de cuatro años, este icónico hotel se ha convertido en una insignia de las fiestas más esperadas del año en pleno corazón de la capital, ofreciendo una experiencia navideña que une lujo, tradición y una dosis de sofisticación que solo un hotel como el Four Seasons puede brindar. Imagina entrar en sus majestuosos salones, decorados con elegantes adornos y luces que recuerdan a los palacios europeos, mientras el aroma de pasteles navideños y el cálido sonido de villancicos en directo crean un ambiente íntimo y acogedor. Ya sea en familia, con amigos o en pareja, el Four Seasons Madrid es el lugar perfecto para crear momentos únicos y especiales.

Este año, la oferta navideña del Four Seasons es tan amplia como exclusiva. A través de una cuidada selección de cenas, brunches, tratamientos de belleza y experiencias privadas en sus suites y terrazas, el hotel ha diseñado un programa que promete no solo satisfacer las expectativas de los amantes del lujo, sino superarlas con creces. ¿El objetivo? Que tanto huéspedes como visitantes locales encuentren un lugar donde el tiempo se detiene y la magia de la Navidad brilla en cada rincón.

Un palacio navideño en la Suite Real

Suite Real Four Seasons

Para quienes buscan una celebración íntima y sofisticada, la Suite Real del hotel es un sueño hecho realidad. Este espacio exclusivo permite recibir a amigos y familiares para disfrutar de champán, cócteles y una cena navideña preparada por el chef Javier Quintana. Es la opción perfecta para quienes desean una Navidad privada sin salir de la ciudad, rodeados de vistas panorámicas de Madrid en un ambiente que respira lujo y tradición por todos sus costados.

Exclusivas cenas de Nochebuena y Nochevieja

Detalle cenas Navidad Four Seasons

Las cenas de Nochebuena y Nochevieja son el corazón de la oferta navideña del hotel, y están diseñadas para impresionar los sentidos. La cena de Nochebuena, disponible en formato privado, se presenta como una experiencia de cuatro pases, entre los que destacan el canelón de cangrejo real, el bogavante con calabaza y el tradicional tiramisú. Cada detalle está pensado para ofrecer una velada íntima y exclusiva en un espacio decorado con elegancia navideña. Precio cena Nochebuena: 900 euros por persona.

Para despedir el año, la Gala de Nochevieja en el salón Sol se convierte en una cita inolvidable, con un cóctel de bienvenida y un menú de degustación de siete platos que incluye guisante lágrima con trufa,lingote de Wagyu a5 con trufa blanca, y un exquisito postre de chocolate con ron. A medianoche, las tradicionales campanadas darán inicio a una fiesta animada con música en vivo hasta la madrugada. Precio Gala Nochevieja: 1400 euros por persona y menú infantil por 400 euros.

Gastronomía asiática en Isa Restaurant & Cocktail Bar

Quienes buscan una Navidad con un toque de irreverencia y modernidad encontrarán el espacio perfecto en Isa Restaurant & Cocktail Bar, inspirada en la cocina asiática contemporánea. La cena de Nochebuena incluye platos como el erizo gallego con caviar, un dúo de dim sums y lubina chilena con miso, mientras que la Nochevieja promete una experiencia memorable con sushi, nigiris y un solomillo de Wagyu A5 con salsa bulgogi. La noche culmina con una after party lleno de música y cócteles de autor, una despedida de año perfecta para los amantes de lo exótico y la diversión. Menú Nochebuena: 225 euros por persona e infantil por 110 euros. Menú Nochevieja: 459 euros por persona y menú infantil por 245 euros.

Vistas de ensueño y alta cocina en Dani Brasserie

En la séptima planta, Dani Brasserie, la propuesta de Dani García, ofrece una Navidad desde las alturas con vistas panorámicas y un ambiente de ensueño. Su menú de Nochebuena incluye una selección de mariscos, foie con queso de cabra y pato de Challans asado a la naranja, mientras que la cena de Nochevieja sigue esta línea con el Tomate Nitro® y faisán relleno con ciruelas y foie. Para quienes desean brindar de una forma diferente, la terraza de invierno de Dani Brasserie ofrece la posibilidad de disfrutar de una fondue y champán al aire libre, rodeados de la magia navideña de Madrid. Menú de Nochebuena: 545 euros por persona y menú infantil 270 euros. Menú Nochevieja: 775 euros por persona (490 euros maridaje) e infantil por 385 euros.

Relax y opulencia en el spa navideño del Four Seasons

Detalle tratamiento spa Four Seasons

Aquellos que busquen relajarse y darse algún que otro mimo desde el 1 de diciembre encontrarán en el spa del Four Seasons la propuesta perfecta. Su tratamiento 'Glam & Glow' combina un facial con una sesión en el Rossano Ferretti Hair Spa, ideal para quienes desean preparar su piel y su estilo para las celebraciones que se nos avecinan. Además, si quieres ser testigo de la exclusividad en su máxima potencia puedes privatizar la terraza y piscina del spa para una cena íntima acompañada de champán y un menú especial, convirtiendo el spa en tu refugio navideño de lujo.

El Patio, el rincón más dulce y acogedor del hotel

Por último, para quienes prefieren una experiencia más casual, El Patio, ubicado en el lobby del hotel, ofrece un 'Rincón del Champán' donde disfrutar de una copa en un entorno cálido y acogedor. Su 'Pastelería Navideña' es el lugar perfecto para disfrutar de un roscón de Reyes creado en colaboración con Umikobake, que fue premiado como el mejor roscón de 2023. Este espacio, decorado con luces y adornos navideños, es un lugar acogedor donde el espíritu festivo se siente en cada detalle.