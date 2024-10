La Infanta Sofía se adelanta a la Navidad con blazer de brillos y zapatos de Cenicienta moderna para apoyar a su hermana

La Infanta Sofía es la hermana que todas deseamos tener, siempre apoyando y dejando brillar a su hermana, y una vez más lo ha vuelto a demostrar en estos Premios Princesa de Asturias 2024. Recién aterrizada de Reino Unido, donde, siguiendo los pasos de la Princesa Leonor, cursa el segundo año del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, la infanta Sofía ha llegado de Gales para, junto a sus padres y su hermana mayor, para asistir a estas tres especiales jornadas que rodean a los Premios Princesa de Asturias. Si esta mañana ha recuperado su vestido favorito de lunares de Carolina Herrera con bailarinas, esta tarde nos ha sorprendido aún más.

Y es que para esta edición de los Premios Princesa de Asturias, la Infanta Sofía ha lucido un mono negro con una blazer dorada de brillos, un look muy navideño con el que Sofía ha apoyado a su hermana en esta tarde tan especial. Pero no solo en la blazer iba el brillo, también en los zapatos metalizados de estreno que cuestan 135 euros y son el modelo Bibi de PINKCHIC guagua, que triunfa en el zapatero de la Casa Real.

El look de la Infanta Sofía. Gtres

Ya mañana volveremos a ver a la Infanta Sofía antes de su regreso a Gales a las 11.30 horas cuando está prevista la entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2024. El 29 de octubre volverá de nuevo a España porque tiene vacaciones en el internado y además para poder celebrar el 19 cumpleaños de Leonor, como hizo el año pasado para la fecha tan importante de la mayoría de edad de su hermana.

Los looks de la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias

La Infanta Sofía nos tiene totalmente enamoradas, y no nos vamos a esconder. Nos encanta tanto su estilo que podríamos hasta compartir armario con ella. Sigue las tendencias, pero a la vez tiene ese toque más royal, clásico y pijo que tanto nos gusta. Esta mañana nos lo ha vuelto a demostrar con su vestido de lunares favorito de Carolina Herrera con bailarinas, mientras que para el concierto de anoche apostó por un vestido midi negro de Zara.

Pero remontándonos a la edición de los galardones en 2023, Sofía sorprendió a todos con un vestido cut-out siguiendo las tendencias, de la firma sevillana Cardié Moda.