Los primeros decorativos navideños que hemos fichado en Primark y Zara Home para adelantarnos a diciembre

Todo lo que deseamos en la época navideña es ir con tiempo para ambientar nuestro hogar de una de las épocas más esperadas del año. Prometemos que somos conscientes de que todavía quedan dos meses para disfrutar de la Navidad, pero no he podido evitar adelantarme a diciembre con los últimos lanzamientos de Zara Home y Primark. En mi defensa diré que este artículo no trata de crear necesidades compulsivas, sino de una recomendación de todos los chollos que ya podéis encontrar en dichas marcas de decoración, evitando la sufrible sensación de quedarte sin nada. Uno de los momentos más disfrutados de las semanas previas al 24 de diciembre es decorar nuestra casa de decorativos navideños junto con nuestra pareja o familia. Eso sí, que levante la mano aquellos que hemos comprado un ítem sin pensar dos veces si combinará con el resto de decorativos, arriesgándonos a que obtengamos un resultado poco atractivo. La respuesta es: a todos nos ha ocurrido alguna vez. Por lo que, es de vital importancia meditar cómo queremos decorar de Navidad nuestro hogar, la selección de colores o los estampados que más correlación tienen con nuestra tipología de arquitectura. La solución a esto se resuelve investigando cada uno de los productos, así como creándonos una lista de deseos de los decorativos temáticos.

Dos de las opciones que se nos vienen a la cabeza cuando deseamos empezar a buscar decorativos navideños son tanto Zara Home como Primark. Sin ninguna duda, en la primera marca española encontrarás un sinfín de alternativas con personalidad, originales y de todos los estilos. Asimismo, uno de sus puntos fuertes es la capacidad que nos otorga para completar la decoración de un mismo ambiente en su totalidad. Es decir, cada año lanzan su colección de Navidad con todos los productos de cocina, dormitorio, salón o comedor para no desentonar ningún rincón de la casa. Esta vez, hemos fichado desde la vajilla más romántica y ambientada en la temática con copas, vasos, bajoplatos, jarras o fuentes de tarta hasta la funda nórdica con la que te sentirás en el mismísimo Polo Norte. Asimismo, también darás con decorativos para adornar el árbol navideño, manteles de mesa para impresionar a tus invitados o las velas más deseadas de la casa. En cambio, la sección de decoración de Primark es deseada por su propuesta versátil de decorativos temáticos a un precio asequible. Las primeras novedades que ha compartido con nosotros no pasan desapercibidas, como los portavelas en forma de casa, las mantas más calentitas, las coronas para el centro de la mesa o los saleros y pimenteros con forma de árbol más coquetos. Sin ir más lejos, a continuación, te presentamos los 14 decorativos navideños con los que ya puedes adelantarte a diciembre.

Fuente de tarta, de Zara Home (20 euros)

Bajoplato decorativo, de Zara Home (13 euros)

Funda nórdica, de Zara Home (desde 56 euros)

Jarra con copos de nieve, de Zara Home (26 euros)

Paños de cocina, de Zara Home (10 euros)

Copa con decorativo navideño, de Zara Home (6 euros)

Vaso con decorativo navideño, de Zara Home (5 euros)

Mantel de cuadros, de Zara Home (desde 30 euros)

Portavelas, de Primark (3,50 euros)

Salero y pimentero con forma de árbol de Navidad, de Primark (4,50 euros)

Manta de cuadros reversible, de Primark (28 euros)

Adorno colgante de árbol de Navidad, de Primark (2,50 euros)

Corona decorativa, de Primark (20 euros)

Cojín con casa navideña y pompones, de Primark (12 euros)

Para ir empezando a hacerte la cesta de la compra de la decoración de Navidad para tu hogar, échale un vistazo a las últimas novedades de Zara Home y Primark a un precio más que asequible, así como con los diseños más originales.