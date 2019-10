Hiba Abouk tiene las prendas básicas para tu 'look' premamá

¿Estás en tus primeros meses de embarazo y no sabes como vestirte? Puede que Hiba Abouk esté en tu misma situación después de anunciar la semana pasada que espera su primer hijo con su pareja, el futbolista Achraf Hakimi. Y es que a veces no es fácil vestirse cuando estás embarazada, si quieres seguir llevando las mismas marcas de ropa que llevabas antes del embarazo. Pero Hiba ha dado en la clave con su primer look premamá a base de básicos que nos ha encantado. ¡Y además es perfecto para estas primeras semanas de otoño! Algo nos dice que Hiba Abouk nos va a dejar lookazos durante su embarazo.

Para su primer look público desde que ha anunciado su embarazo, Hiba ha optado por prendas básicas pero que combinadas entre ellas dan un gran resultado. Camisa blanca XXL, vaqueros rectos y unas zapatillas de deporte también en tonos blancos. ¿Puede ser más cómodo y trendy?