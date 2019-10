Letizia brilla con este estilo más otoñal y perfecto para ir a trabajar

La Reina Letizia no para en su agenda de esta semana, y no para de brillar con sus looks. Esta mañana Letizia ha viajado hasta La Rioja para inaugurar el XIV Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, celebrado en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla. Si ayer nos sorprendía con el diseño de Duyos de estilo mantón de Manila, esta vez ha lucido un estilismo de lo más otoñal y elegante.