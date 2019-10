Lucía Rivera muestra su orgullo por Marc Márquez en Instagram

¡Que viva el amor! Y en tiempo de Instagram más. El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) se ha proclamado por sexta vez campeón del mundo de MotoGP después de ganar esta mañana la carrera del Gran Premio de Tailandia, decimoquinta cita del Mundial de motociclismo, tras superar en la última vuelta al francés Fabio Quartararo (Yamaha), y de que su único rival por el título, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), terminase cuarto. Y cómo no, desde Canarias donde está desfilando, Lucía Rivera no ha tardado en felicitar a su novio a través de sus stories de Instagram.

"I'm so proud of you", ha declarado la modelo junto a una imagen de Marc Márquez encima de la Honda. Aunque ya sabemos que a Lucía Rivera no le gusta hablar de su vida privada, y mantiene su relación con Marc Márquez fuera del foco mediático y de la redes, esta vez no podía quedarse sin su felicitación. ¿Podrán celebrarlo juntos? De momento ella está en Canarias desfilando. Veremos si sus apretadas agendas se lo permiten.

Aunque hace una semana, la modelo y el piloto pudieron sacar un hueco en sus apretadas agendas y pasaron un fin de semana juntos cargado de planes muy románticos. La propia Lucia Rivera compartió una imagen en la que se veía que estaban viendo un partido de fútbol, un plan aparentemente cotidiano pero que ambos disfrutan al máximo debido al poco tiempo que pueden pasar juntos.

Con solo 26 años, el de Cervera continúa haciendo historia al conquistar su sexto título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) y el octavo de su carrera (125 cc en 2010 y Moto2 en 2012), y todo al asegurarse el cetro a falta todavía de cuatro pruebas para el final, algo que hasta ahora solo habían logrado Mick Doohan y Valentino Rossi.