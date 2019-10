Paula Echevarría ha diseñado la chaqueta más bonita del otoño

Se trata de la 'Blazer cruzada bordado ancla marinet', cuesta 380€ y está disponible de la talla 36 a la 46. Y en la propia firma la definen de la siguiente manera. "El espíritu mas creativo de la actriz Paula Echevarría y el savoir faire de nuestro equipo de sastrería pret a porter se han unido para crear una chaqueta inspirada, diseñada y pensada por y para Paula. Una propuesta atemporal y de calidad en tejido crepe de doble hilatura con caida, un blazer muy fácil de llevar que no pasa de moda. Siempre hay una excusa para usar una blazer clásica como esta: te levanta cualquier look básico. Si vas un poco más sofisticada, te lo eleva un poco más. ¿Te has fijado en los botones joya de las mangas? El bordado de la manga "Extreme by Pau" exclusivo para esta pieza, es el broche final perfecto para una chaqueta diferente que promete sacarte de más de un apuro muchas temporadas. Una americana ajena a las tendencias en su lado más literal, pero completamente alineada con la actualidad en su lado más práctico, apta para todo el mundo".