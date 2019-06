¿Quién se saltó el veto del móvil en la boda de Pilar Rubio y Ramos?

Santi Cazorla visitó anoche el 'El Hormiguero' y durante su entrevista, hubo tiempo para revelar muchos detalles sobre la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio , a la que también acudió Pablo Motos. ¿Quieres saber quién fue el invitado que se coló con móvil? Pues el mismísimo Florento Pérez, ¡cómo para decirle que no al 'presi'! Ambos no dudaron en descubrir que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue la única persona que pudo acudir con su teléfono móvil al enlace.

¡La boda del año sigue dando coletazos! Y preparaos porque si aún no nos hemos recuperado de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos , este sábado llegan las de Belén Esteban y María Pombo . ¿Estáis preparados?

Gracias a su buena relación, el propio Sergio Ramos autorizó al presentador y a Cazorla a que pudieran “cotillear” sobre el evento del año en el programa. “Al principio me sentó mal que me lo quitarán, pero luego me volví a sentir persona”, decía Motos acerca de la prohibición de llevar teléfonos a los invitados. “Al único que vi con móvil fue a Florentino Pérez, porque estaba siguiendo la final de la liga ACB”de baloncesto, que comenzaron a disputar el Real Madrid y el Barcelona el pasado sábado y coincidió con la fiesta.

¿Lo más sorprendente? Los novios aparecieron montados en un dragón. “Iba tan pedo que pensaba que el dragón era de verdad”, dijo Pablo Motos entre risas.