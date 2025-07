Estos 5 bañadores te van a salvar el verano (y algún outfit también)

Cada vez que me pongo a buscar un bañador, la lista de requisitos crece: que favorezca, que sea cómodo, que sujete bien, que aguante un buen chapuzón… y, si además sirve como body para montar un look después de la playa (o la piscina), mejor todavía. Pero encontrar uno que lo tenga todo no siempre es fácil.

Este año, sin embargo, he encontrado cinco modelos que sí lo consiguen. Son bonitos, favorecen, tienen estilo y, además, funcionan más allá del agua. Puedes combinarlos con una falda, un pantalón o una camisa abierta para crear un look completo sin complicarte. Y lo mejor es que hay opciones para todos los gustos, desde el más clásico hasta el más atrevido.

Aquí van mis cinco fichajes estrella para este verano:

Calzedonia

Bañador Timeless Diva (69,00€) Calzedonia

Elegante y sofisticado, este bañador azul marino destaca por su tejido con brillo efecto seda, suave y cómodo al mismo tiempo. El escote está realzado por un discreto detalle dorado que aporta un toque especial. Con copas de relleno ligero (sin aros) y tirantes extraíbles, es una opción versátil que sienta bien y estiliza. Perfecto para la playa pero también ideal para combinar con unas bermudas o una falda de lino y unas sandalias planas si el plan se alarga hasta la cena.

Mus&Bombon

Bañador estampado vichy (71,92€) Mus&Bombon

Con su estampado vichy en blanco y negro, escote redondo y espalda abierta, este bañador hecho en España transmite ese aire relajado que siempre favorece. Los tirantes finos en contraste le aportan un toque especial y su corte estiliza sin renunciar a la comodidad. Una opción ideal para quienes buscan estilo con sencillez. Combínalo con unos vaqueros o una falda y el look está hecho.

Cantê

Bañador verde con textura (119,90€) Cantê

Este bañador minimalista destaca por su textura marcada y un tono verde menta que favorece especialmente sobre piel bronceada. Cuenta con tirantes finos, regulables y desmontables, copas extraíbles y cierre en la espalda. Los pespuntes marcados dibujan la forma y crean un efecto visual favorecedor. Es una opción elegante y actual, ideal para llevar también como top: con shorts blancos y alpargatas o sandalias sencillas, funciona igual de bien en la ciudad que frente al mar.

Bo-Star

Bañador blanco y rojo (95€) Bo-Star

Con inspiración retro y un aire sofisticado, este bañador blanco con canalé ancho y ribetes rojos combina elegancia y personalidad. El escote en V es muy favorecedor y la espalda descubierta alarga visualmente la silueta. Una opción ideal para quienes buscan un diseño especial. Se adapta igual de bien a la playa como a un look con falda larga o shorts, ideal para alargar el día sin pasar por casa.

Sézane x Ysé

Bañador lunares (95€) Sézane

Con lunares en crudo sobre fondo marrón chocolate, escote en pico y tirantes finos cruzados en la espalda, este bañador de Sézane tiene un aire femenino y delicado, con ese toque que nunca pasa de moda. Funciona también como top, combinado con una camisa blanca, un pantalón fluido o una falda en tonos neutros. Una opción ideal para quienes buscan una pieza versátil y con personalidad.

Puede que el plan incluya playa, piscina o simplemente una terraza con amigas. Sea cual sea el escenario, estos cinco bañadores están listos para acompañarte con estilo. Cinco diseños versátiles que solucionan más de un look y que, cuando funcionan así de bien, merecen salir más allá de la toalla.