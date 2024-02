Futurista del pasado

¿Eras de BlackBerry en los 2010 y echas de menos tu mini keyboard con teclas físicas que puedas pulsar? Pues escribe en tu teclado táctil el siguiente nombre en Google… Clicks. Esta start up estadounidense acaba de presentar su nuevo teclado/funda para iPhone. Cuesta desde 139 dólares, viene en amarillo o en gris y no hace falta cargarlo. No podrás volver a usar el BBM (el chat de Messenger de BlackBerry), pero quizás puedas escribir mensajes por Snapchat. Como lo oyes. La app vuelve a estar de moda en EE. UU.

Entre la generación Z, la misma que todavía usaba pañales cuando Kylie Jenner anunció que ya no subía Snaps, abocándola a la quiebra. Ahora se utiliza a modo de WhatsApp y especialmente para ligar. También ha vuelto Pinterest, de la mano de Gen Z (representan más del 40 % de sus usuarios). Tal ha sido su resurgir que hasta han montado una tienda pop up hace unos meses en el barrio trendy de Nueva York, el Meatpacking District. ¿Y qué venden? Realmente, nada.

Han seleccionado los productos que corresponden a las tendencias que predicen que marcarán el 2024, a modo experiencial. En ella, podías escanear los códigos QR de los productos expuestos, y te dirigía al storefront de la persona o la marca que los comercializaba. Es un primer paso para integrar alguna forma de shopping en está plataforma online. Si te han entrado ganas de actualizar alguno de tus moodboards del 2011, adelante. A ver si recuerdas tu password.

SCHIAPARELLI Lifestyle

Aunque igual prefieres dejar de usar smartphones del todo y volver a uno sin pantalla táctil, esos de la era de cuando todavía se te acababa el saldo. Es sin duda una tendencia muy de celebrity de Hollywood inconformista como Chris Pine (tiene un móvil plegable de los antiguos). ¿Y si quieres hacer una foto? Lo suyo es llevar una cámara con tarjeta de memoria, que son las que usan ahora las influencers más punteras para lograr ese efecto retro (léase año 2000) en sus fotos de Instagram. Además, es una buena excusa para comprar uno de los nuevos camera bags que ideó Virginie Viard para la colección primavera-verano 2024 de Chanel y poder transportarla.

Eso sí, para dispositivos antiguos, los que tuvo que desenterrar el equipo de Daniel Roseberry a la hora de elaborar una de sus creaciones de alta costura de la firma Schiaparelli. El diseñador confeccionó un minivestido y un muñeco en forma de bebé gracias a tarjetas madre de ordenadores, calculadoras Citizen, teléfonos móviles antiguos, enchufes transparentes y hasta un CD ROM, todo estrictamente seleccionado de la era pre-iPhone, según indicó a la prensa el director creativo de la Maison. La máquina de FAX entendemos que pesaba demasiado.