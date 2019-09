¿Dónde aprender a cocinar?

Comenzado septiembre y ya adaptados al nuevo curso, nuestra idea es comernos el mundo. Así que estas líneas las dedicamos a esos planes culinarios que no debemos dejar de hacer durante estos días. Una de ellas es aprender a cocinar o perfeccionar aquellas técnicas y platos que aún no ponemos a punto. The Kitchen Club es una escuela con dos espacios –uno en la calle General Pardiñas y otro en Orense- dirigido por Carlos Pascal en el que aprender distintas recetas. Por poner unos ejemplos, el día 14 comienza uno de cocina para vagos, que se repetirá en noviembre, mientras que el 19 de octubre anuncian otro sobre cocina japonesa caliente, aunque uno de los cursos más demandados es el pensado para principiantes, que dura cuatro días y para el que ofrecen numerosas opciones de horarios ahora que comienza la vorágine otoñal. Cocina en miniatura, especial foie y trufa o para aprender a elaborar el ramen ahora tan de tendencia o los noodles son otras alternativas además de las clases de cocina peruana, de arroces, de sushi o de platos thailandeses. Que A Punto es una sensacional librería gastronómica lo sabemos y que en la parte inferior se imparten cursos de cocina que merecen mucho la pena, también. Situada en el número 64 de la calle Hortaleza, esta temporada rinde homenaje a las cocinas regionales. Sí, este centro culinario, que celebra su décimo aniversario, toma España como fuente de inspiración para poner sobre la mesa recetan que han situado a nuestro país en la cima de la culinaria mundial. En este caso, las clases son impartidas por José Luque, cocinero del Hotel Palace, Miguel de la Fuente Sanz, del Intercontinental, y Jesús Almagro. Asimismo, anuncian que en el nuevo centro de la calle Farmacia tienen previsto impartir en noviembre un curso en el que los alumnos interactuarán en un escenario compuesto por cocina y sala en el que la cocina madrileña y el cine serán los protagonistas. Sin duda, otra escuela a tener en cuenta es Alambique, un rincón en el que perderse y adquirir utensilios que no deben faltar entre fogones y, además, aprender a elaborar platos para sorprender a los nuestros. Ofrecen temáticas dirigidas a profesionales, pero también otros diseñados a quienes se han decidido a entrar en la cocina de su casa. Tome nota porque el 13 imparten uno, además de otro centrado en cebiches y tiradito el día 16, el especializado en platos italianos tendrá lugar un día después, el de cocina india el 18 y el de repostería 3D, el 19. Eche un vistazo en www.alambique.com. Muy divertidos y dinámicos son también los impartidos en Le Cordon Bleu, que como saben es uno de los centros más importantes del globo en la materia, que cuenta con una sede en Madrid. De ahí que proponga un programa destinado a quienes se quieren dedicar al oficio de manera profesional y trabajan para adquirir el Grand Diplôme y otros destinados a personas aficionadas. En www.cordonbleu.edu encontrará los cursos cortos de una sesión de tres o cinco horas o los monográficos que requieren una o varias semanas. Son numerosos: cocina en pareja (160 euros, tres horas), de fideuá de marisco (145 euros, 3 horas) o para niños de 8 a 13 años (110 euros, tres horas). Si no tiene tiempo que perder y se ha propuesto manejarse entre fogones, en Sueños de Cocina (www.suenosdecocina.es) inician esta misma semana “Aprender desde Cero”. Será mañana, de siete de la tarde a once de la noche, y el domingo por la mañana de once a tres de la tarde. En total, a lo largo de 12 sesiones semanales se repasan desde los instrumentos básicos de una cocina a cómo cortar los alimentos, hacer sofritos, caldos, salsas y las recetas básicas.