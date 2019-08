Dónde cenar un día de perros

Es muy fácil recomendar templos de la gastronomía y rincones de la distracción etílica cuando la euforia, la felicidad y el bienestar es el estado que nos acompaña. ¿Pero qué hacer cuando tenemos ese día en el que todo nos sale mal y estamos “malhumorados”? Para que en La Cata de Katy no todo sea fuegos artificiales, y basándome en mi propia experiencia, he decidido hacer un especial 5 restaurantes para un “día de perros”, y empezaré además con aquellos que por el nombre o el logo hacen un guiño a los caninos. Así que ahí va mi veredicto final con 5 destinos en donde disfrutar de la comida y animar el alma.

LA BONITA: “Creando modas y tendencias”

Una pareja de unos 60 años estaban sentados en la mesa de la esquina, al lado del ventanal que da a la terraza. El reloj marcaba la 1:00 a.m. En su mesa había algún batido de colores ya terminado. Ellos permanecían en silencio. Felices. Y nosotros les observábamos. O quizas estaban aburridos. Pero me apuesto lo que sea a que han cenado “muy bien”.

Esta podría ser una de las muchas reacciones que genera LA BONITA. Un sitio que no lleva ni un año abierto y que cada noche (aun siendo verano) se llena de gente. En la Calle Rosario Pino, nº15 (entre la caspa y la casta del Portobello y el Txistu: que me perdonen, porque soy clienta también de estos clásicos de Madrid) se encuentra este local diseñado al más puro estilo del viejo oeste (o eso me ha parecido a mí) en donde la madera gana al mármol, el estilo hogareño vence al frío minimalista y, sobre todo, la comida y el servicio supera los otros locales “de moda”. Porque en LA BONITA la verdadera moda es no ir a la moda, ir por libre, ganándose a los clientes gracias a una apuesta gastronómica fabulosa, un trato inmejorable, unos precios asequibles, y parking, mucho parking para aparcar y sin pasar por la zona Madrid Central.

No sé si es la euforia, pero LA BONITA super con creces multitud de restaurantes del Barrio de Salamanca en donde uno se siente (y come) cual sardina en lata. Mi buen amigo Chete Blanco me descubrió este restaurante, que tiene de logotipo un bulldog, en donde pasé una velada maravillosa, degustando sus alcachofas con jamón, la ensaladilla rusa (ya conocéis el test de katy con este plato), un tartar de atún con un sabor intenso o los chipirones encebollados. El restaurante cuenta con tres espacios: una barra, el salón interior y la terraza libre de contaminación acústica. En la comida, ni las risas ni las anécdotas faltaron. Acompañados Chete y yo de mi amiga Nathalie Biain (compi del gremio en The Luxonomist), el broche final fue una divertida cachimba con sabor a sandía y menta que nos regaló numerosos boomerangs para Instagram.

La cocina se centra (así lo he intuido, pues he decidido prescindir de nota de prensa alguna) en platos mediterráneos, pero con un especial hincapié en la cocina iberoamericana (los famosos baos que me quedé con las ganas de probar...). Sin embargo, en septiembre la carta se renueva, así que ya os contaré más adelante.

Se aparca muy bien, aun al aire libre (si se opta por la terraza) no se aprecia ni la contaminación ni el ruido de la calle. Es perfecto también para una copa afterwork (es perpendicular a la Calle Orense... ¡así que imaginaos el target! Y a escasos minutos de La Castellana), y Sofía Suescun ya ha bautizado el local.

Además de ser “pet friendly”, enfrente se ubica Oh My Club (o lo que fue antaño New Garamond) lo que hace de LA BONITA el restaurante perfecto para cenar rico y ligero, y terminar la noche a ritmo de house y electro-latino. (Vale, me habéis pillado, no tengo ni idea de qué música se puede “bailar” en Oh My Club, pero prometo descubrirlo en mi próxima visita a La Bonita).

2. CHOW CHOW: “Un salto a Japón desde Concha Espina con unos adictivos nigiris con panceta y huevo de codorniz”

Y qué decir de este nombre tan original como divertido, y que, dependiendo del acento de una, pueda sonar de otra manera. Pero la cosa sigue yendo de perros, y no puedo no hacer mención a una cena-entrevista que vivimos en una de las mesitas de este restaurante ubicado en la zona del Bernabéu (Avenida de Concha Espina, nº 55). Fue un encuentro con Javier Alonso Sistac (más conocido como Javi Way y por ser el “mentor” de numerosos proyectos de María Pombo) en donde nos centramos en conocer el modelo de negocio de Viaja Wäy, los viajes más mediáticos de Instagram. La suma de alcance en seguidores podría ser superior a los 10 millones de followers en un sólo viaje como con #PuntaCanalla o #Cubaneamente

Más allá del brillante modelo de negocio tan en la vanguardia al reinventar un sector como el de las agencias de viaje (un concepto algo obsoleto), CHOW CHOW nos sorprendió por tres razones: la decoración en donde el travertino, el carrara y la estética asiática con vegetación hace de este establecimiento un lugar fotogénico hasta decir basta; los platos (que pasaron a sortear semanas después en las redes) son todo un espectáculo (tenéis que verlos vosotros mismos, yo no debo verbalizarlo); y la cocina fusión mediterráneo-asiática podría situarse entre el extremo de un Miss Sushi y el otro extremo de hipercalidad exquisita de un Kabuki, por ejemplo. (Javier Escribano: no me odies, por fa, sabes que las comparaciones son odiosas siempre, pero en el término medio está la virtud, y aquí la vuestra).