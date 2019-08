Portugal en 7 bocados

Escribía en mi Instagram en una foto mía en blanco y negro, de perfil, posando en Lisboa : “hay sitios a los que sólo puedes regresar con la misma energía”, para no olvidar quién has sido y quién no quieres ser. Sin lugar a dudas, Portugal tiene ese “no-sé-qué” (JNcQUOI) que te da la “fortaleza” (Do Guincho, para los michelines) para enfrentarse al “infierno” (mar), cuando tu alma viaja en soledad acompañada. Sin ponerme tan metafórica y ambigua (si leéis la crónica completa, entenderéis mis entrecomillados, cual juego de palabras como guiño a algunos de los restaurantes), Cascais, Lisboa y Setúbal sabe a marisco , huele a vino y se pinta de verde; o se siente con paciencia, amor frío y soledad compartida. Después de una caótica pero intensa semana, aquí viene mi veredicto final recogido en “7 bocados de Portugal” . (Y no, no comí, en esta ocasión, bacalao).

Para contaros exactamente qué es eso de VINHO VERDE, he de deciros que es una denominación de origen portuguesa (que no tiene nada que ver con el color del vino, aunque estos blancos tienden a tener un amarillo verdoso, como en España ocurre con algunos -normalmente suelen ser los mejores- verdejos de Rueda). Esta DO es la mayor denominación del país luso en cuanto a la superficie. Como divulgadora de vinos que me catalogo, hago mención a la explicación del portal mivino.es que lo explica muy bien: “La correspondiente zona de cultivo en la provincia de Minho comienza al sur de la ciudad de Oporto y termina 150 kilómetros más al norte, en la frontera con España. En esta región densamente poblada, todavía más de 30.000 vinicultores trabajan una superficie de unas 35.000 hectáreas de viña. La producción anual de vinho verde con sello DOC es de unos 960.000 hectolitros, de los que más del 60 por ciento se dedica a los vinos blancos. Así, la provincia de Minho es la primera región productora de vino blanco de Portugal”.

Al margen de este pequeño gran inciso sobre el vino (ya que a lo largo de todo el viaje esta era siempre mi elección, Vinho Verde), no me voy a detener demasiado en explicar plato a plato que degustamos en este restaurante ubicado en el interior de un Hotel de cinco estrellas, dado que podría aburrir a las vacas. Seguramente las habitaciones tengan más sentido que esta desmedida estrella michelín, ya que, tengo que confesaros: me quedé con hambre.

¿Originalidad? Mucha. ¿Emplatación? Muy óptima, especial, diferente y con claros guiños a la región. Uno de los primeros platos que probamos me recordó muchísimo al famoso ‘jardín’ de Roncero. Por otro lado, no menos alabanzas se merecen las diferentes mantequillas que probamos, que simulan las clásicas piedras de Guincho. (Fijaos el impacto del “jardín” que mi memoria se ha quedado con la “pijada” del jardín y el riego automático que conducía alguna salsa exótica, antes de lo que me he comido). Más allá de la estética de las mantequillas, el sabor que supo a cabra. (Sí, podéis reiros). Los lácteos no son lo mío.

¿Recomendaría probar este restaurante? Sólo en dos casos: si sobra el dinero, y no importa “invertirlo” en gastronomía; o si uno es un fanático de las “estrellas Michelín”. Para el resto, no. No merece la pena.

2. Mar do Inferno: y mariscada de infarto

Situado en el estratétigo punto del Cabo Do Inferno, rincón famoso por los millones de turista que se fotografían ahí, uno de mis restaurantes preferidos de Cascais, sin lugar a dudas, es MAR DO INFERNO. Esta famosísima marisquería no goza de ningunas vistas en especial, pero cuenta con el mejor género de marisco y pescado posible, que se encuentra en un enorme expositor nada más acceder al restaurante. El sitio está siempre lleno, y ofrece la gastronomía típica portuguesa. En nuestra caso, nos decidimos por la mariscada, perfecta para dos personas (e incluso para tres), que, por 90 euros, tienes de todo (¡que tiemble Portobello! Ah, no, que ha cerrado...): desde percebes, almejas a la marinera, nécoras, buey, cangrejo, gambas (estas fueron las únicas que dejamos en el plato) e incluso langosta. No hizo falta ningún plato más, además del entrante “impuesto” por el maitre (y que, por supuesto, fue cobrado): algún queso oloroso que no probé (no como queso tampoco; ¡vaya foodie! xD ).