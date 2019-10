Hace unos días te contábamos que Hiba Abouk no solo había anunciado su embarazo sino que además había apostado por un cambio de look radical. Para la actriz como para muchas otras celebrities es momento de cambios y es que el otoño siempre llega con aires renovadores. Cortamos por lo sano y la vuelta al cole pide un look que nos haga sentir de nuevo favorecidas y rompa con estilismos que ya resultan aburridos. A pesar de estas cosas, lo cierto es que la forma en la que Hiba Abouk llevaba el pelo hace solo unos días sigue siendo tendencia. Ella únicamente ha apostado por un color de pelo distinto pero el bob recto no pasará de moda este año. Fíjate en la siguiente imagen porque quizá en ella encuentres el corte de pelo que más te va.