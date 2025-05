¿Prohíbe el FC Barcelona a sus futbolistas lucir la bandera de España?

El FC Barcelona se proclamó el pasado sábado campeón de la Copa del Rey MAPFRE 2024-2025, después de vencer por 3-2 con un gol de Jules Koundé en la prórroga al Real Madrid en la final disputada este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, dando la vuelta a un partido loco, en el que se adelantaron los azulgranas, remontaron los madridistas y volvió a ponerse por delante el equipo catalán. El Barça de Hansi Flick ya tiene su primera gran obra de la temporada y mantiene intactas sus opciones de triplete. Y lo ha hizo ganando otro Clásico -no ha perdido ninguno este curso-, con mucho fútbol, pero sabiendo sufrir y con épica.

Un título que supuso un duro golpe para el Real Madrid y que los blaugranas festejaron por todo lo alto. Una celebración en la que hubo dos protagonistas: las gafas y las banderas.

Por el césped de La Cartuja desfilaron la bandera alemana, la Ikurriña, la Canarias, la de los Boixos Nois -portada por Fermín- o la antimadridista de Gavi en la que se podía leer el mensaje "Gavi o plomo, antimadridistas".

Sin embargo, ni rastro de la bandera de España lo que ha abierto de nuevo el debate en redes sociales. ¿Prohíbe el Barcelona a sus jugadores lucir la bandera de España?

No hay una prohibición expresa de banderas españolas para los jugadores del Barça pero los futbolistas debido a los antecedentes prefieren evitar polémicas. En algunos casos, el club si ha retirado banderas españolas de su estadio argumentando que obstruyen la publicidad o que pueden generar tensión. Por ejemplo, se retiró una bandera española con el escudo del Atlético de Madrid en el Camp Nou, justificando la decisión en que tapaba la publicidad.

¿Decisión propia o presiones? varios antecedentes dan a entender que lucir la insignia nacional puede ser un problema si juegas en el Barcelona.

Ocultar o borrar

En su momento Alfonso Pérez, ex del Real Madrid y del Betis, fue criticado por el entorno culé que cuando lució una rojigualda en sus botas desde en primer partido con los blaugrana. David Villa también hizo lo mismo cuando recaló en el Camp Nou. El ex del Valencia y símbolo de la Selección Española, no tuvo reparos en colocar una pequeña bandera en la parte trasera de sus botas y en lucirla en cada choque. Sin embrago las presiones no tardarían en llegar. En 2010, el entorno del Barcelona, ese círculo de influencia cercano a los dirigentes del club, pidió directamente a Villa que hiciera desaparecer lo antes posible las banderas españolas que lucían en sus botas, según publicó ElConfidencial.com.

Algunos jugadores como Andrés Iniesta o Sergio Busquets, entre otros, conocedores de que este gesto no está bien visto por algunos sectores del barcelonismo, preferían esconder la bandera entre los elementos que completaban el equipaje deportivo como las espinilleras o incluso en el interior de la bota.

El gesto de Iniesta

Curiosamente, Andrés Iniesta, no tardó en recuperar el símbolo nacional tras salir del Barça. En su primer partido con el Vissel Kobe nipón, la nueva estrella de la liga de Japón se pudo apreciar en las botas del futbolista español la bandera nacional. El manchego, que quiso evitar esta clase de debates cuando era blaugrana, se enfundó el estandarte español en la zona del talón de la bota.

Las botas de Iniesta con el Vissel Kobe Redes Sociales

Una guerra que algunos futbolistas como Xavi, Puyol o Piqué trasladaron incluso al combinado nacional.

La extraña desaparición en la botas de Lamine

Unos de los casos más recientes que provocó un gran revuelo en redes sociales fue el de la desaparición repentina de la bandera de España en las botas de Lamine Yamal.

La personalización de las botas de Lamine Yamal llevan generando un gran debate en redes desde hace meses. Tras eliminar al Atlético de la Copa del Rey, Lamine Yamal publicó una foto en la que no solo aparecí su tobillo ensangrentadosino también las dos banderas que luce en sus botas Adidas y que suponen un homenaje muy personal del futbolista del Barça.

Las botas de Yamal presentan la bandera de Marruecos, donde pertenece su padre Mounir Nasraoui junto con la bandera de Guinea Ecuatorial, el país de su madre Sheila Ebana.

El enfado de Marruecos... y de España

Cabe recordar que estas banderas en los pies de la perla culé provocaron una gran enfado en Marruecos durante de la pasada Eurocopa. Muchos marroquíes expresaron su descontento en las plataformas de redes sociales después de que la imagen del zapato, del que ahora vuelve a presumir, corriera como la pólvora en internet.

“La bandera marroquí representa nuestra dignidad e identidad, y colocarla en un zapato es menospreciarla” o “Lamine eligió representar a España a expensas de Marruecos, ¡y hoy lleva la bandera marroquí en sus botas! ¡Este es un comportamiento que no expresa respeto por sus orígenes!”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes.

Pero no solo en Marruecos hay críticas a las banderas de Lamine sino también en España donde algunos incluso reclaman que no vuelva a jugar con la selección por no incluir la rojigualda en sus homenajes. "Españolísimo...", "Y la de España?... o "Nunca debería haber vestido la camiseta de La Roja... " son algunos de los comentarios que circulan junto a la foto del pie del futbolista culé.

Las tres banderas con el Barça

Sin embargo, no es cierto que Lamine Yamal no haya llevado la bandera de España en sus pies. La temporada pasada, en enero, el jugador lució las tres banderas, incluida la "rojigualda", en su partido de Liga ante el Villarreal. La explicación entonces fue que Yamal tiene 𝟯 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗔𝗦 en sus botas cuando juega en el Barcelona y 𝟮 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗔𝗦 cuando representa a España.

Sin embargo, ese guiño a España en los partidos en los que representa al FC Barcelona ha desaparecido de manera fulminante esta temporada. El pasado mes de diciembre Adidas lanzaba al mercado las nuevas botas F50 LY304 exclusivas en su honor.

El calzado cuenta con varios detalles que hacen referencia a los orígenes del jugador, destacando su barrio natal, Rocafonda. Por esa razón, el característico logo F50 fue sustituido por las cifras "304" en dorado, justo los últimos dígitos del código postal de su lugar de origen. Además, las botas tienen en la suela las iniciales de su nombre, "LY" y en la plantilla la icónica celebración que realiza con sus manos pero ni rastro de la bandera española.

Este hecho no pasó desapercibido en redes y muchos usuarios culpan al club de esta ausencia en los botines de sus estrellas. "En el Barça no podían permitirle jugar con la bandera de España" o "La mitad de los catalanes no tenemos bandera. Por eso Lamine Yamal sacó la de su ciudad en la Eurocopa. Nos enseñaron a sentir que la española es de fachas y que la catalana no nos pertenece (por no hablar catalán en nuestras casas)" son algunos de los comentario que se pueden leer en "X".

¿Decisión personal o imposición del club? El debate sigue abierto.