De Rocío Carrasco a Carlota Corredera: llega la macrodemanda millonaria de Antonio David Flores por "Rocío, contar la verdad para seguir viva"

No cabe ninguna duda. “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, trascendió de la crónica social y se convirtió en un fenómeno social. La desgarradora historia de Rocío Carrasco, que aseguró haber sido víctima de violencia de género y vicaria de parte de Antonio David Flores, llevó el debate a la calle y provocó incluso la intervención de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, en “Sálvame”.

“Maltratador” era la palabra que más se repetía en alusión a Antonio David Flores, un término atrevido teniendo en cuenta que no existe ninguna sentencia que así lo confirme. Muchos se preguntaban por qué el ex de Carrasco no emprendía acciones legales contra la cadena o los colaboradores que le acusaban, aduciendo a un supuesto temor a que se reabriera su causa contra la hija de la Jurado y que saliera mal parado.

Han tenido que pasar cuatro años, pero Antonio David Flores ya ha demandado a Mediaset y a figuras muy importantes de la televisión por las graves acusaciones que se vertieron sobre él en varios programas, en el marco de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, y que menoscabaron su imagen pública.

Demanda multitudinaria y millonaria de Antonio David Flores

Según ha desvelado Diego Arrabal en su canal de Youtube, Antonio David Flores presentó la demanda el pasado 8 de abril en el juzgado de primera instancia de Málaga, y en ella señala a la propia Rocío Carrasco y a nombres destacados como Marc Giró, Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, Belén Rodríguez, Óscar Cornejo, Adrián Madrid, Isabel Rábago, Paloma García-Pelayo, Ana Bernal-Triviño, Montse Suárez, Kiko Hernández, María Patiño, Belén Esteban y “muchos más”. Todos ellos presentadores, colaboradores o tertulianos de “Rocío, contar la verdad para seguir viva” y sus variantes.

Antonio David ha puesto cifra al daño que sufrió su imagen y a las pérdidas económicas que le provocó el escarnio, y en la demanda, siempre según Diego Arrabal, exige la friolera de “casi seis millones de euros”.

Bajo el punto de vista Diego Arrabal, Antonio David “tiene ganado este juicio al 100 %”, y el paparazzo se pregunta “por qué ha tardado tanto tiempo en demandar. Yo ya le dije que iba a ganar más dinero así que sentándose en un plató de televisión”.

Además, Arrabal profetiza que “Mediaset llegará a un acuerdo con él, igual que hizo con Bárbara Rey”, aunque duda de si Antonio David seguirá adelante en su demanda contra las personas físicas a las que señala.

Cabe recordar que la Justicia ha dado la razón a Antonio David Flores en varios procedimientos. El último, cuando falló a su favor por un supuesto delito de alzamiento de bienes del que le acusó Rocío Carrasco.