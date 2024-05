Los mejores mensajes de los ‘friendship bracelets’ de Taylor Swift: "La media es hacer 80 pulseras"

Taylor Swift se subirá al escenario del estadio Santiago Bernabéu en escasas horas para lo que promete ser el evento del año. Un espectáculo de tres horas y media de duración donde la artista estadounidense interpretará 45 canciones que se han convertido en grandes temas de su carrera. Love Story, Anti-Hero o Enchanted formarán parte de esa lista junto a su nuevo álbum, publicado hace un mes, 'TheTorturedPoetsDepartment'.

Sin duda, lo más destacable del acontecimiento es el símbolo de unión que se ha creado entre los 'swifties' de todo el mundo con las pulseras de la amistad. "Son para unirnos entre fans", destacan a las puertas del recinto emocionadas a la espera de entrar al concierto. Los ‘friendship bracelets’ son bolitas de plástico y letras que forman una palabra es la característica más común en las muñecas de los asistentes. En ellas se puede leer el nombre de Taylor Swift o el título de alguna de sus canciones, así como "alguna frase icónica o memorable", inspiradas en colores que corresponden a cada álbum de la artista.

Los fans de Swift los encargados de crear sus propias pulseras de la forma más original dentro de la sencillez, los hay que han creado un número más limitado y otros que han decidido ir a lo grande superando varios centenares usando un gran número de abalorios. "La media suele ser de 80", comentan las 'swifties'. En las largas colas del estadio intercambian de forma apasionada sus pulseras.

Taylor las coleccionaba y las exhibía en sus conciertos de hace 15 años, alcanzando la popularidad con la canción 'You’reonyourown, kid', de la gira 'Midnights', una oda a la amistad que contiene el término ‘friendshipbracelets’."No tengáis miedo y haced las pulseras de la amistad", este es el mensaje que ha transmitido la artista internacional y ha llegado a millones de seguidores que hoy se encuentran felices de poder intercambiarlas.

Los mejores mensajes de los 'friendship bracelets'

Desde el propio nombre de Taylor Swift, a demostrar su amor por la cantante: I Love Taylor, y una lista de canciones amplia, cada uno optando por sus preferencias:Lover,Wildest, Dreams, We Are NeverEverGetting Back Together, Love Story, YouBelong With Me, LookWhatYouMade Me Do...

Los outfits de los más 'swifties'

El show no es solo música, pues los outfits de la propia Swift se han convertido en un icono de moda. Lejos queda el merchandisingde camisetas cutres con la cara de la artista, ahora sus diseños y tipografías son de lo más aesthetic. Los más 'swifties' han dedicado horas, e incluso días, a confeccionar sus vestimentas, y no solo se trata de un estilo "cowgirl" entre gorros y botas de brillos, cada 'Era' de Swift corresponde con un estilo de ánimo, pero también con un tipo de look determinado, por lo que las calles cercanas al Bernabéu se han llenado de un gran número de las diferentes épocas de Taylor. Pero... ¿cuántos fans esconderán un pañal bajo su look?

El origen de los ‘friendship bracelets’

Su origen se encuentra en la cultura rave, esa es la inspiración, utilizaba estas pulseras para fomentar el respeto y el vínculo entre las personas con mensajes escritos llamados 'kandi' que simbolizan valores como la paz, el amor, la amistad...