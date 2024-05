No te pierdas todos los looks con los que ha brillado Taylor Swift en su primer concierto de Madrid

Taylor Swift no es solo música, también moda, y lo acaba de dejar claro en su primer concierto en Madrid. La moda la ha acompañado como un elemento más del universo que ha creado, adaptándola a cada uno de sus lanzamientos como la herramienta comunicativa que es. Y es que sus distintas ‘eras’, algo patente desde el concierto de París a comienzos de mayo y con el que marcó el inicio de su gira europea, ‘The Eras Tour’ y ahora también en la primera noche en el Santiago Bernabéu. Después de 13 años sin pisar los escenarios de España, Taylor Swift ha regresado para llenar el estadio Santiago Bernabéu en su gira 'The Eras Tour'. Si una cosa tenemos clara de los conciertos de Taylor Swift es que no solamente es un disfrute de verla cantar, sino que también una reunión entre swifties para intercambiar las famosas 'pulseras de la amistad' (que ya son virales en las redes sociales) o para ser testigos de las pedidas de matrimonios en pleno estribillo de 'Love Story'. Por lo que no encontramos una mejor ocasión para analizar la evolución del estilo de Taylor Swift desde que empezó a componer canciones en su habitación de Tenneesse hasta convertirse en el icono de moda que es hoy.

Por todo eso, Taylor Swift no sólo luce diseños ‘custom’, si no que transmite detalles de su música a través de los conjuntos y traslada la alta costura al escenario. Un movimiento que deja ver la evolución de la intérprete encima del mismo y que dota al espectáculo de una mayor magnitud. De la mano del estilista Joseph Cassell, que vuelve a orquestar los looks de esta gira europea, Versace ha regresado con dos nuevos diseños hechos a medida, después del mítico body de lentejuelas. Además, añade una blazer de doble botonadura, con cristales fucsia y los reconocibles botones de Medusa. También Alberta Ferretti con vestidos con mucho volumen, o el vestido-corsé drapeado de Vivienne Westwood Couture.

Concierto de Taylor Swift en Madrid JUANJO MARTIN Agencia EFE

También el calzado ‘The Eras Tour’de Christian Louboutin es una de las siluetas más reconocibles de la gira, desde sandalias y botas personalizadas con mucho brillo. No es la primera vez que vemos las botas de Louboutin que Taylor Swift lleva en sus conciertos del 'The Eras Tour'. Y es que ha estado sobre los escenarios de la mano de las grandes estrellas del pop. Una de las joyas de la corona del estilismo de Taylor Swift en el 'The Eras Tour' son las botas exclusivas de Christian Louboutin. Las swifties están esperando con ansias asistir mañana al concierto en el Santiago Bernabéu con sus looks acordes con una de sus épocas.

Encontramos diseños de Alta Costura de Oscar de la Renta, Nicola Felicia Couture, Alberta Ferreti o los famosos bodies de Roberto Cavalli o Versace. Cualquier swiftie sabe que a lo largo de las 3 horas y 45 minutos, la artista se cambia de vestimentas para reflejar cada una de las eras (las cuales se identifican por un tipo de estilo en concreto). Desde la época 'Red' con una estética retro propia de la década de los 40 hasta 'Reputation' donde el total black y el empoderamiento de la mujer enamoró a los fans de Taylor Swift. Pero no solo eso, Taylor Swift recupera piezas de archivo de Roberto Cavalli también en estos conciertos.