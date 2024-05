De Violeta Mangriñán a Marta Díaz, los looks con más brillo (y glamur) para el primer concierto de Taylor Swift en el Bernabéu

Hay dos tipos de persona ahora mismo en Madrid, los que ya están dentro del Santiago Bernabéu (o de camino) y las que ya no podemos escuchar más hablar del concierto de Taylor Swift (entre las que me incluyo). Pero como la profesión (y los jefes) mandan, aquí estoy par traeros los mejores looks que nos han dejado las influencers y celebrities en este primer concierto de Taylor en el Santiago Bernabéu, porque recordad que mañana hay otro. Solo unas horas para que arranque el momento más esperado, y los aledaños del Santiago Bernabéu ya se han llenado de looks de lo más variopintos en las interminables colas para el primer concierto más esperado del Santiago Bernabéu, el de Taylor Swift. Su presencia se siente y, aunque es muy complicado que te topes con ella paseando por Gran Vía, sí hay una forma de llamar su atención entre las 60.000 fans que llenarán el Santiago Bernabéu los días 29 y 30, las dos fechas en las que dará sus conciertos en la capital: con un buen ‘lookazo’ a la altura. Pero esta vez no solo las influencers, también las fans nos han dejado los mejores estilismos, pero ahora le toca el turno a las famosas. De Violeta Mangriñán, a Marta Díaz, Aitana Soriano o Paula Koops que ya nos han dejado sus outfits elegidos para el concierto de Taylor Swift en su cuenta de Instagram.

Marta Díaz ha apostado por un look más elegante con minifalda de lentejuelas, aunque aún no sabemos con que la ha conjuntado definitivamente.

Aitana Soriano de negro, con plumas rojas y mucho brillo como toda una 'swiftie'

La cantante Paula Koops, muy en su estilo y en el de Taylor, ha apostado por un vestido de lentejuelas y estrellas

Raquel Reitx con vestido de cadenas muy al estilo Rabanne

