De vestidos de novia a monos de lentejuelas, estos son los primeros looks de las fans de Taylor Swift en la cola del Bernabéu

Solo unas horas para que arranque el momento más esperado, y los aledaños del Santiago Bernabéu ya se han llenado de looksde lo más variopintos en las interminables colas para el primer concierto más esperado del Santiago Bernabéu, el de Taylor Swift. Su presencia se siente y, aunque es muy complicado que te topes con ella paseando por Gran Vía, sí hay una forma de llamar su atención entre las 60.000 fans que llenarán el Santiago Bernabéu los días 29 y 30, las dos fechas en las que dará sus conciertos en la capital: con un buen ‘lookazo’ a la altura. Porque si eres de las que en julio de 2023 consiguió las entradas para el concierto, ahora solo falta que elijas look, complementos y que llevar en el bolso. Porque sí, amiga, el outfit perfecto no lo es sin unos buenos complementos, y un buen bolso. Así que si en día anteriores te dábamos ideas de estilismos para el concierto del Santiago Bernabéu, ahora os enseñamos los primeros estilismos que han elegido sus fans para esta noche calurosa en Madrid.

Desde vestidos de novia, muchas pulseras de la amistad, la clásica camiseta del 'merchandising' o las lentejuelas que inundan vestidos a 33 grados que hay a esta hora a la sombre en Madrid, así que no queremos imaginar el calor que están pasando ahora mismo en el Bernabéu. No lo tenemos claro únicamente por las declaraciones firmes que ha tomado públicamente, sino por el glow up de sus prendas sobre el escenario. Taylor Swift no se olvida de representar cada uno de sus discos a nivel de estilismo en sus espectáculos de 'The Era Tour': desde los vestidos de tul más románticos haciendo honor a 'Lover' hasta los más rompedores y cañeros con motivo de una de las épocas favoritas de sus fans como es 'Reputation'. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que el concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu de Madrid va a revolucionar toda la capital.

Previa al concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabeu . David Jar David Jar Fotógrafos

Los looks de las fans de Taylor. Gtres

Después de 13 años sin pisar los escenarios de España, Taylor Swift regresa a la capital los días 29 y 30 de este mes para llenar el estadio Santiago Bernabéu en su gira 'The Eras Tour'. Si una cosa tenemos clara de los conciertos de Taylor Swift es que no solamente es un disfrute de verla cantar, sino que también una reunión entre swifties para intercambiar las famosas 'pulseras de la amistad' (que ya son virales en las redes sociales) o para ser testigos de las pedidas de matrimonios en pleno estribillo de 'Love Story'.